這類債券殖利率超迷人！摩根：下半年這樣配不怕股市震盪

針對債券市場，摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，目前偏好中短天期且具收益吸引力的非投資等級債券。面對下半年投資，建議透過股票、信用債及黃金等多元資產搭配，建構兼顧成長與防禦的投資組合，以因應未來市場可能出現的波動。

儘管目前美國非投資等級債的利差僅有約312個基本點，略為低於長期平均，但企業違約率仍僅約2.7%，顯示整體信用基本面維持穩定。

在另類資產方面，儘管金價自第2季以來修正明顯，但黃金持續受惠於全球央行買盤及避險需求，而美元走勢放緩，也有利於非美元資產的表現。

在全球資產配置方面，受惠於企業獲利上修及AI相關投資需求帶動，新興市場與亞太（日本除外）股市今年來的酬表現優於成熟市場。

林雅慧分析，乍看之下漲幅已高，但若從估值角度觀察，目前美國股市的本益比超過20倍，但亞洲及新興市場的估值依舊相對更合理，顯示亞太股市反而可以提供更佳的報酬機會。

除了亞洲科技以外，全球的投資主題也日趨多元。林雅慧補充，例如歐洲的太空與國防科技、成熟市場(美國除外)的金融產業、美國成長股與日本價值股等，都是自2022年以後陸續展開的投資主題。

摩根投信環球市場策略師林雅慧。記者崔馨方／攝影

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。