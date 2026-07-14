戳破網紅3大錯誤理由！009816績效贏0050真相：拿009804一比關鍵在「台積電多寡」

某網紅在社群上推廣不配息、能省去摩擦成本的市值型新星凱基台灣TOP50（009816），並對比老大哥元大台灣50（0050），稱009816自2026年2月3日上市至7月13日以來，以48.34%的淨值績效，超越0050同期的44.60%。

該網紅隨即將這近4%的超額報酬，歸功於：

1.總費用率更低 2.不配息帶來複利效果 3.篩選財務體質 等三大優勢

績效贏過是事實，但三大理由可說幾乎都是錯誤。

只需要簡單的常識比對。

009816為什麼跑贏0050？

答案既不神秘也不高深，純粹就是「台積電權重高低」的配置差異。

在這段特定的時間窗口內，台積電的表現明顯落後於0050，而0050因為採用純市值加權，內部持有的台積電比例極高，受到的拖累自然較重；相反地，009816持有的台積電比重較低，因此在台積電走弱時，反而因受創較輕而暫時取得了績效優勢。

009804便能印證

這個論點可以從另一檔純市值加權、但台積電權重受限的ETF聯邦台精彩50（009804）身上得到最強力的印證。

同期間內，009804在有配息且總費用率較高的情況下，既沒有所謂的獲利篩選，也沒有動能加權，與0050最大的差別僅在於台積電的權重限制...然而，其績效卻硬生生贏了009816一大截。

這直接證實了這段期間的績效領先，僅僅是來自台積電配置多寡的結果；看清指數背後真實的權重結構與遊戲規則，遠比盲目跟風特定網紅的話術包裝更為重要。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。