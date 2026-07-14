快訊

判有罪也要選到底！法國勒龐的極右勢力捲土重來

國家警報響！2縣市大雷雨狂轟1小時 山區小心暴雨

氣氛火爆…卓榮泰立院食安報告 藍白占發言台高喊「下台」

聽新聞
0:00 / 0:00

戳破網紅3大錯誤理由！009816績效贏0050真相：拿009804一比關鍵在「台積電多寡」

聯合新聞網／ 股手
009816績效贏0050並非網紅所稱的低費用或選股優勢，對比009804即可證實，這段期間的勝負真相純粹在於「台積電權重高低」。圖／聯合報資料照片
009816績效贏0050並非網紅所稱的低費用或選股優勢，對比009804即可證實，這段期間的勝負真相純粹在於「台積電權重高低」。圖／聯合報資料照片

某網紅在社群上推廣不配息、能省去摩擦成本的市值型新星凱基台灣TOP50（009816），並對比老大哥元大台灣50（0050），稱009816自2026年2月3日上市至7月13日以來，以48.34%的淨值績效，超越0050同期的44.60%。

該網紅隨即將這近4%的超額報酬，歸功於：

1.總費用率更低

2.不配息帶來複利效果

3.篩選財務體質

等三大優勢

績效贏過是事實，但三大理由可說幾乎都是錯誤。

只需要簡單的常識比對。

首先，宣稱009816「總費用率更低」根本不符合事實，這檔ETF因為設有動能加權規則，在上市短短不到半年的時間內就進行了兩次換股，頻繁調整權重的摩擦成本，使其總費用率實際上比0050還要高。

其次，強調「配息再投入的複利效果」更是無稽之談，因為在對比的這段期間內，0050根本就還沒有配息，兩者同樣處於沒有分配收益的狀態，何來的複利差距？

最後，雖然兩檔ETF在成分股篩選機制上確實存在些微的規則差異，但因同樣聚焦於市值前50大企業，成分股重疊度極高，最真實答案應是來自於台積電的權重。

009816為什麼跑贏0050？

答案既不神秘也不高深，純粹就是「台積電權重高低」的配置差異。

在這段特定的時間窗口內，台積電的表現明顯落後於0050，而0050因為採用純市值加權，內部持有的台積電比例極高，受到的拖累自然較重；相反地，009816持有的台積電比重較低，因此在台積電走弱時，反而因受創較輕而暫時取得了績效優勢。

009804便能印證

這個論點可以從另一檔純市值加權、但台積電權重受限的ETF聯邦台精彩50（009804）身上得到最強力的印證。

同期間內，009804在有配息且總費用率較高的情況下，既沒有所謂的獲利篩選，也沒有動能加權，與0050最大的差別僅在於台積電的權重限制...然而，其績效卻硬生生贏了009816一大截。

這直接證實了這段期間的績效領先，僅僅是來自台積電配置多寡的結果；看清指數背後真實的權重結構與遊戲規則，遠比盲目跟風特定網紅的話術包裝更為重要。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 009816凱基台灣TOP50 009804聯邦台精彩50 ETF 市值型 2330台積電 不配息

股手

追蹤

延伸閱讀

台積電（2330）只要下跌就是「珍珠」！陳重銘：資本支出不斷上修其實是好戲剛開始

台積電（2330）最新營收創高！郭哲榮點法說會關鍵：只要敢漲價股價上看2800元

台積電法說前夕「大摩開釋」最狂情境股價噴5% 建議投資人這樣做...

股市高點還能進場嗎？006208從74元漲到246元 懸緝思維：摒棄預判股市高低點

相關新聞

戳破網紅3大錯誤理由！009816績效贏0050真相：拿009804一比關鍵在「台積電多寡」

凱基台灣TOP50（009816）績效超越元大台灣50（0050），但其背後的三大理由均遭挑戰。專家指出，優異表現主要源於台積電的權重配置差異，而非網紅宣稱的低費用率和複利效應。009804進一步驗證了該觀點。

股市高點還能進場嗎？006208從74元漲到246元 懸緝思維：摒棄預判股市高低點

股市不斷創新高，台股加權指數自2023年11月的36233點飆升至104000點，富邦台50（006208）股價更由74元增至246元。專家建議摒棄預判高低點，透過長期投資提高勝率，降低成本套利。

原型台股ETF最新人氣名單出爐 這六檔下半年以來受益人數增加逾萬人

護國神山法說會周四即將登場，市場無不屏息以待，加上美伊緊張情勢再起，升高市場波動，在市場觀望氣氛中，下半年以來卻有43檔國內原型股票型ETF受益人數逆勢呈現正增長，其中，更有6檔受益人數增加萬人以上，包括元大台灣50（0050）、主動凱基台灣（00407A）、主動復華未來50（00919A）、元大高股息（0056）、凱基台灣TOP 50（009816），以及群益台灣精選高息（00919）。

台股震盪留千點下影線！00961年化配息18%超抗震 官股單週狂掃萬張

台股今（14）日受外部利空衝擊劇烈震盪，盤中一度重挫逾千點，終場跌幅收斂留下長下影線。在「高檔震盪、低波動與現金先入袋為安」的市場共識下，具備高配息現金流的ETF成為盤面抗震黑馬。

這類債券殖利率超迷人！摩根：下半年這樣配不怕股市震盪

針對債券市場，摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，目前偏好中短天期且具收益吸引力的非投資等級債券。面對下半年投資，建議透過股票、信用債及黃金等多元資產搭配，建構兼顧成長與防禦的投資組合，以因應未來市場可能出現的波動。

大一生想買0050父母反對！投資前輩：求學階段有些事更重要

元大台灣50（0050）是台灣最具代表性的指數型股票基金（ETF），2026受益於AI浪潮，0050的上漲幅度非常亮眼。一名大學一年級學生發文，稱他打算拿打工賺下的少許金錢投資0050，但遭到爸媽的反對，認為大一就開始投資「太早」，讓他非常苦惱。對此，有位網友提醒，最好用「閒錢」投資，原PO在求學階段，又沒有足夠多的資金的確不建議投資，建議先想辦法提升收入並控制支出，才能達到收益最大化的效果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。