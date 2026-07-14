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股市高點還能進場嗎？006208從74元漲到246元 懸緝思維：摒棄預判股市高低點

聯合新聞網／ 懸緝思維
懸緝思維指出台股含息報酬指數已自36233點躍升至104000點，提醒散戶不應盲目預判股市高低點，應以大盤ETF進行長期投資，並在跌時持續加碼以提高獲利機會。中央社
懸緝思維指出台股含息報酬指數已自36233點躍升至104000點，提醒散戶不應盲目預判股市高低點，應以大盤ETF進行長期投資，並在跌時持續加碼以提高獲利機會。中央社

股市不斷創新高 還能繼續投資嗎？

股市不斷創新高，看著市場內的人賺得盆滿缽滿，在場外觀望的人，更多的是FOMO的情緒。

除了婉惜，仍舊再問，現在高點還能進場嗎？

我在2023年11月時寫過一篇文章，當時的台股加權股價報酬指數（含股息），已經是36233點。直到2026年7月，現在台股加權股價報酬指數（含股息），已經是104000點了。

這也意味著，在2023年11月時，如果當時富邦台50（006208）股價74元是高點買不下手，結果到了今天，006208已經是246元了，更是買不下去，等了3年，仍舊在場邊乾等，錢沒變多，反倒因為通膨而吃掉購買力。

等待，其實是人性預期心理在作崇，總想在市場低點時買入，這樣反彈時才能賺到更多錢。

但矛盾的是，市場短期本來就是極難預判。以二八法則來看，除非你擁有第一手消息，或者非常了解產業趨勢，否則你很難在短期交易中，成為那20%最賺錢的人，並賺走80%投資者的錢。

對於80%的散戶，還有一種提高勝率的作法，就是「長期投資」。

以10年為一單位來看台股市場，都有機會將勝率提高至80%以上，但我指的是大盤ETF

個股有太多變數，多則能賺到數倍，更有可能賠錢或者變成壁紙。

此刻如果不想成為場邊乾等的那位，此刻，你要做的就是：「摒棄預判股市高低點。」

直接撥出一點資金進場，如果遇到股價大跌，恭禧你，持續加碼就對了，因為降低投資成本，就是提高賺錢的機會。

這就是巴爺爺說的：「別人恐懼時，我貪婪；別人貪婪時，我恐懼。」現在加權指數未含息為45000點，再過3年，很難想像，如果AI需求仍然強勁，並幫助企業實質獲利，或許還能看到台股未含息加權指數達到5萬點以上。

◎感謝 懸緝思維 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

006208富邦台50 ETF 台股 通膨

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