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原型台股ETF最新人氣名單出爐 這六檔下半年以來受益人數增加逾萬人

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
國內原型股票型ETF最新人氣名單出爐。資料來源：CMoney 統計至7/9
國內原型股票型ETF最新人氣名單出爐。資料來源：CMoney 統計至7/9

護國神山法說會周四即將登場，市場無不屏息以待，加上美伊緊張情勢再起，升高市場波動，在市場觀望氣氛中，下半年以來卻有43檔國內原型股票型ETF受益人數逆勢呈現正增長，其中，更有6檔受益人數增加萬人以上，包括元大台灣50（0050）、主動凱基台灣（00407A）、主動復華未來50（00919A）、元大高股息（0056）、凱基台灣TOP 50（009816），以及群益台灣精選高息（00919）。

根據臺灣集保結算所揭露的統計數據，可以發現截至上周五（7月9日）為止，整體受益人數最多的20檔國內原型股票型ETF，主動式占六檔，追蹤指數的市值型有四檔，科技主題型有三檔，高股息ETF則以七檔略勝一籌；若比對六月底時的人氣王名單，就會發現原本六月底時的第15名主動復華未來50，跳升至第13名，而原本的第13名元大台灣高息低波，排名則與主動復華未來50互換；6月24日才剛掛牌上市的主動凱基台灣，則用不到三周的時間闖入人氣榜，整體受益人數最新來到近16萬人，成為人氣王TOP 20榜單中，唯一一檔新人黑馬。

理財專家表示，從七月以來受益人數增加最多的名單中，可以發現市場開始關注市值型、主動式、與高股息ETF的投資價值。主動凱基台灣研究團隊表示，七月台股在創高後轉入高檔震盪，但資金並未撤離AI主軸，僅在族群間快速輪動，可視為多頭趨勢中的技術性修正，而非行情轉折訊號。

台股基本面仍相當強韌，台灣六月出口748.3億美元，再創歷年單月第三高，年增40.3%，景氣燈號也連六紅，在美國通膨仍具黏性的外在環境下，聯準會年底前利率政策下行空間有限，意味著比起評價擴張，指數上檔空間更仰賴企業獲利上修支撐。

隨著台股進入財報密集期，操作紀律的重要性高於方向判斷，能落實汰弱留強、分散布局的主動式ETF，將是掌握台灣產業結構升級紅利的好標的，可趁市場波動之際擇優定期定額長線布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 凱基 元大

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