主動式台股 ETF 主動第一金優股息00408A 7月15日上市

2026下半年首檔全新掛牌的主動式台股ETF登場，主動第一金優股息（00408A）將於7月15日上市，第一金投信指出，台股第2季以來勁揚頻創新高後，近期指數處高檔區震盪加快、加大，投資人面對下半年台股行情投資策略宜謹慎因應，儘管美、台、韓等科技指數皆出現修正，不過，AI科技產業成長力道強勁，台股回檔、籌碼沈澱後，可望蓄積續揚推升力。

主動第一金優股息ETF經理人張正中指出，台股漲勢表現反應AI帶來產業轉型，展現台股高獲利成長、高股利成長、高本益比的特性；下半年進入高波動、類股輪動加快的台股行情，特別進入傳統台股除權息旺季，不少高股息成長標的，在波動行情中，更接棒成為穩盤要角。

不過，張正中對於台股AI供應鏈的後市成長力仍持續看好，觀察台股企業營運動能， Bloomberg資料顯示，2026年預估台股企業營業利益年增率達53%，企業獲利年增率達49%，且預估2027年仍維持超過兩成以上的成長力道，AI訂單需求、新世代規格汰換升級等，正是支撐股價的關鍵動能。

張正中認為，現階段高通膨、高利率環境對股市評價形成壓力，不過，台股整體報酬多來自企業獲利成長與產業結構調整，歷經波動後指數表現仍將回復獲利動能趨勢，目前AI需求成長與升級趨勢明確，相關供應鏈訂單與獲利動能正向，整體AI投資仍處上升循環，基本面穩健、具競爭優勢的企業長線布局機會佳。

張正中表示，因應產業快速輪動、基本面分化的環境，兼具主動選股、透明、便利特性的主動式台股ETF，成為投資人資產配置的新選項，特別像是新一代主動式高股息ETF，兼顧收益與成長的投資策略，可望成為台股新時代投資工具新寵。

00408A主動第一金優股息追求股價、股息雙收動能，以台灣市值前500大企業為投資股票池，挑選強趨勢產業、強勢個股，同時透過三重機制鎖定獲利具成長性、股息具成長空間、殖利率具競爭優勢的投資標的，張正中強調，從獲利、股利雙成長因子選股，加上股息殖利率競爭力考量，投資鎖定「股價動能」與「股息提升」更有實力的投資組合。

台股加權指數越飛越高，動輒百點、千點的震盪幅度已成新常態，投資組合中納入成長、收益兼備的投資標的，不僅能參與台股下半年成長行情，還能藉由收益配置形成下檔保護網。00408A自7月15日起於集中市場全新上市，投資組合鎖定AI、半導體與高階電子零組件等相關類股，同時適度配置高股息收益資產，提供想參與台股強勢行情，又擔心股價大幅波動的投資人新選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。