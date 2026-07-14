投等債 ETF 上半年吸金逾500億美元創同期新高 00985D公告最新配息

資金持續回流投資等級債券。彭博資訊統計，今年上半年，投資等級企業債ETF吸金達505.63億美元，較去年同期成長31%，創同期歷史新高；同期流入非投資等級企業債ETF資金則大幅減少63%。

貝萊德投信表示，在市場環境仍存在不確定性的情況下，投資人追求的不再只是較高收益，而是兼顧收益與信用品質的債券資產。在投資人追求優質收益帶動下，投資等級債收益率仍維持5%以上水準。

主動貝萊德優投等（00985D）經理人游忠憲表示，過去數年許多投資人關注債券投資時，往往聚焦降息可能帶來的價格上漲空間。然而，在目前利率仍維持相對高檔的環境下，債券投資的核心價值重新回到收益本身。

游忠憲指出，當投資等級債本身已能提供相對具競爭力的收益來源，投資人未必需要透過大幅承擔較高信用風險來追求收益。對於希望兼顧現金流需求與資產品質的投資人而言，投資等級債仍具配置價值。

00985D公告最新配息，每受益權單位預估配發金額為0.061元。00985D 將於7月17日除息，預計於8月14日發放配息。投資人如果想參與這次配息，最晚須於7月16日前買進持有。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。