投等債 ETF 貝萊德 00985D 7月16日前買進可參與領息

資金持續回流投資等級債券。根據彭博統計，2026年上半年投資等級企業債ETF吸金達505.63億美元，較2025年同期成長31%，創同期歷史新高。貝萊德投信表示，在投資人追求優質收益帶動下，投資等級債收益率仍維持5%以上水準。投資人如參加貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D）最新配息，最晚須於7月16日前買進持有，7月17日除息，預計約在8月14日發放配息。

從全球資金流向來看，市場對高品質債券的需求持續升溫。根據彭博資料，2026年上半年流入投資等級企業債ETF的資金達505.63億美元，不僅創下同期歷史新高，也較去年同期成長31%；同期流入非投資等級企業債ETF資金則大幅減少63%。顯示在市場環境仍存在不確定性的情況下，投資人追求的不再只是較高收益，而是兼顧收益與信用品質的債券資產。

00985D基金經理人游忠憲表示，過去幾年許多投資人關注債券投資時，往往聚焦於降息可能帶來的價格上漲空間；然而在目前利率仍維持相對高檔的環境下，債券投資的核心價值重新回到收益本身。根據彭博截至7月7日數據，美國投資等級公司債指數（Bloomberg U.S. Corporate Investment Grade Index）收益率約為5.3%，仍處於具吸引力的水準。

游忠憲指出，當投資等級債本身已能提供相對具競爭力的收益來源，投資人未必需要透過大幅承擔較高信用風險來追求收益。對於希望兼顧現金流需求與資產品質的投資人而言，投資等級債仍具配置價值。

貝萊德投信說，00985D採主動式管理，主要布局美國投資等級公司債，並透過收益優化策略，在兼顧信用品質的前提下，尋求提升整體收益機會。面對市場波動及利率變化，主動選債機制也有助於掌握不同產業及發行人的投資機會。

貝萊德投信認為，隨著市場逐漸從追求高收益轉向重視收益品質，高品質企業債可望持續扮演投資組合中重要的收益來源。對於有現金流需求的投資人而言，透過定期配息機制參與投資等級債市場，亦是值得關注的配置方向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。