009826買下、分散全世界…不必再猜下一個贏家！打包全球近40國 7月15日開募

進入2026下半年，全球股市波動加劇，投資人開始思考「單押的年代是否已結束？」貝萊德投信表示，持續看好股市，但不等於要重押單一題材，關鍵是用較廣、較分散的方式參與全球成長。為了讓投資「一次做到較廣及較分散」，貝萊德投信推出「貝萊德iShares安碩世界股票ETF」（代號：009826）將於7月15日至7月21日展開募集，讓一檔ETF布局全球近40國、超過千檔股票，且涵蓋全球約90%可投資股票市值。

貝萊德投信指出，AI浪潮推動的資本支出循環仍在擴散，從半導體、資料中心到電力、能源、基礎建設，全球股市中長期成長動能仍在。但投資難度也同步提高，原因在於，高利率、通膨黏性、政策不確定性、地緣政治衝突，以及 AI 企業能否真正把高期待轉化為營收與獲利，都可能讓市場短線震盪加劇。

進一步觀察美股波動度指數（VIX）雖已自高點回落，但個股平均波動度卻持續走升，意味著大盤看似穩定，個股表現差距卻在拉開。也就是說，未來市場可能不是所有股票一起上漲，而是不同產業、不同主題或公司的表現差距變得更明顯，且輪動可能更快速。

009826擬任基金經理人楊貽甯表示，在持續看好股市的前提下，投資操作不該把資金集中押注在少數明星個股、單一產業或單一市場，即使看對股市大方向，也可能因為押錯主題、錯過輪動，而承受較大的投資波動。因此建議可將分散多元的世界股票ETF 作為核心配置工具。

以009826為例，它的優勢在於，一筆投資就能參與全球主要市場與多元產業的成長機會，包括美國科技、歐洲製造、日本企業改革、亞洲供應鏈，以及新興市場的長期成長潛力。同時，也較能分散單一國家、單一產業或單一主題短期失速所帶來的風險。

楊貽甯進一步提到，世界股票 ETF 的價值，不在於每次都精準抓到最熱門的市場，而是在全球經濟持續演進時，讓投資人不錯過長期成長的大方向。當 AI、能源轉型、醫療創新、消費升級與基礎建設投資在不同地區輪流發酵，分散布局就能保有參與全球股市上行的機會，同時提高投資組合的韌性。

貝萊德投信強調，投資最難的不是「選對股票」，而是「不錯過大方向」。當市場輪動加速、產業分化加劇，「一次擁有全世界」的核心配置，可能比「精選單一贏家」更能走得長久。009826將於7月15日至7月21日展開募集，透過世界股票ETF建立全球核心部位，投資人不必猜下一個贏家，也能參與全球成長的每一波機會。

貝萊德iShares安碩世界股票ETF

證券簡稱｜代號 貝萊德世界股票丨009826 經理人 楊貽甯 預計發行價 新台幣10元 配息機制 不配息 保管銀行 永豐銀行 經理費 基金淨資產價值於新臺幣150億元(含)以下時，按每年0.45%之比率計算；

淨資產價值於超過新臺幣150億元時，0.4%。 保管費 基金淨資產價值於新臺幣50億元(含)以下時，按每年0.15%之比率計算；

淨資產價值於超過新臺幣50億元至100億元(含)時，0.12%；

淨資產價值於超過新臺幣100億元時，0.10%。

資料來源：貝萊德，2026/6。本基金風險報酬等級為「RR4」參考同類型基金平均5年波動度及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準(RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越大 ) 。上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知，投資策略請詳基金公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。