大前年瘋「高股息」去年QQQ一度變顯學9月換正二！誰紅就買誰…盲目跟風熱度恐成韭菜

這兩張圖應該可以解釋台灣散戶每個階段的喜好是怎麼來的。

2022年股債雙殺，你在社群上有看到很多人在推薦QQQ、正二嗎？

沒有，因為那時候這兩檔績效連VT都輸。

但到了2023年台灣散戶熱烈討論的是什麼？

「高股息」。

因為那時候高股息的績效比VT、正二、QQQ來得好。

那時候QQQ也開始往上爬，正二跟元大台灣50（0050）還在苦苦掙扎。

所以有一派人開始討論QQQ。

2024年台股開始往上，正二在社群上的聲量明顯放大。

但沒想到2025年跌了一跤，反而QQQ變成社群上的顯學。

等到9月以後台股明顯拉升，正二才又開始被關注。

今年呢？QQQ績效甚至輸VT直到4月以後才超車。所以今年社群上討論QQQ的聲音明顯下降。

正二是在4月開始拉開績效以後在社群上取代QQQ被大幅討論。

如果你開始投資有一段時間，你就會發現社群上熱烈討論的話題往往都是當下報酬率最好的。

所以當時散戶的錢也會積極往這些標的靠攏。

但你可以想想看，如果你買當時報酬率最好的ETF，那不就等於買在高點？

別人是從低點往上買，所以累積總報酬很漂亮。

但你是在相對高點單筆all in，你怎麼可能會拿到那個「歷史報酬率」。

然後套牢了幾個月、一年以後又看到社群上開始討論當時報酬率最好、最熱門的ETF，你就「轉換」過去那檔ETF。

不就是一直困在套牢賠錢的負循環當中嗎？

真正成功的投資者會懂得排除市場情緒，有紀律遵守原本規畫好的投資計劃。

只會跟著社群熱度不斷跳來跳去，將永遠都無法達到財富自由的那天。

◎感謝 Jet Lee的投資隨筆 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。