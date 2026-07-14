一早被錢香醒 七檔台股ETF發股利244億元 00919配發近180億元

台股資金活水到。本周是台股ETF股利發放高峰期，因颱風天延後一日交易，預計7月14日有七檔將發放股利預估逾244.6億元，預估共有216.8萬的受益人一早會「被錢香醒」。

進一步統計包括群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30、復華台灣科技優息、中信綠能及電動車、第一金工業30等七檔台股ETF將發放逾244.6億元現金股利，預計216.8萬位投資人受益，其中以00919配發179.9億元金額最多，133.6萬位受益人平均每人可領13,460元為自己加薪。市場法人表示，今年台股高息ETF績效表現有別於去年壓抑，加上大盤在高檔震盪下，投資人不妨以台股高息ETF介入台股。

群益投信台股ETF研究團隊表示，投資高股息ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。大盤在高檔震盪下，許多投資人難免居高思危，也對高檔的台股投資不知從何下手，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志指出，台股雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。台股後市不看淡，應著重企業長期競爭優勢的重點，現階段宜採取穩健持股布局；今年來台股大漲，成交量放大，貿易出超大幅增加，超額儲蓄帶動理財需求大增，都是金控旗下的壽險、銀行、證券以及投信等子公司獲利同時變好的原因。受惠壽險接軌IFRS17的大型金控股，投資人可以留意相關投資契機。整體而言，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

大華優利高填息30ETF經理人郭修誠表示，該ETF核心邏輯在於「高股利 × 高填息」。其選股流程包括市值與流動性篩選、獲利能力檢驗、股利率排序與填息紀錄四大關卡，為投資人嚴格把關，不僅掌握高股息，更兼顧現金流與資本利得。最新換股後的配置，呈現「AI紅利」與「高息防禦」的雙軌策略。下半年在AI Server換代潮與銀行防禦力的雙雄加持下，投資人可藉由分批布局高股息ETF，掌握台股第3季的旺季效應與資金紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。