大一生想買0050父母反對！投資前輩：求學階段有些事更重要

元大台灣50（0050）是台灣最具代表性的指數股票型基金（ETF），2026受益於AI浪潮，0050的上漲幅度非常亮眼。一名大學一年級學生發文，稱他打算拿打工賺下的少許金錢投資0050，但遭到爸媽的反對，認為大一就開始投資「太早」，讓他非常苦惱。對此，有位網友提醒，最好用「閒錢」投資，原PO在求學階段，又沒有足夠多的資金，的確不建議投資，建議先想辦法提升收入並控制支出，才能達到收益最大化的效果。

一名大一生在Threads發文，提到身邊很多朋友都有買0050，爸媽卻很反對他大一就開始投資，他認為可能造就「階級複製」的結果。他舉例，有錢的小孩爸媽從小就幫他們存股票，但自己的爸媽卻沒有類似想法，讓他很無奈。

原PO解釋自己所處的環境其實不錯，但還是會跟身邊朋友比較，他平時有在課餘時間打工賺錢，存下來的錢有一部分打算用於畢業製作、另一部分則想拿來投資，他認為與其把錢放著，不如投資一些會增值的產品更有意義。但爸媽並不希望他太早接觸投資，如果自己偷買又有很大機率被發現，因此不知道該如何是好。

此文一出，一位內行網友指出，投資務必要用閒錢，所謂「閒錢」是指扣除緊急預備金的錢，原PO目前打工存的錢不多，他又還處於求學階段沒辦法獲得太多收入，因此不建議買0050。他以「財富階梯」比喻，大學生通常屬於第一階梯，資產低於30萬的階段，在該階層最重要的是提升收入與控制支出，投資自己、增加本金比投資更為關鍵。

不過也有許多網友建議他嘗試，有人指出，「時間」是大學生的最大優勢，即使買的金額不多，每個月存1千元也沒關係，只要有閒錢就可以投入，持續累積下來的金額會非常可觀，未來原PO想必也會感謝開始存股的自己。

有網友提到，可以先去看爸媽對於投資的想法是什麼、再去打聽他們對於0050的了解，的確很多家長知道什麼是投資，但具備足夠金融知識需要時間，家長可能沒有相關能力，如果家長認為0050就是股票而已，就不用理會他們，直接拿多餘的錢投資就好。

該網友解釋，早期金融知識尚未普及，市場流行個股的買賣，的確有些人會買到家破人亡，這種行為就類似「賭博」，家長可能因此才會對投資很排斥。他也建議在買0050前，要先知道0050屬於什麼產品，長抱市值型ETF是將收入轉化為等值資產，但仍然有通縮可能，所以也不贊成完全無腦抱。

另有網友認為0050「越早定期定額越好」，特別是近期AI爆發，更適合將錢拿來投資，爸媽可能是因為從前的金融風暴與去年川普關稅的緣故，害怕孩子虧錢才禁止原PO投資，但爸媽不應該把從前不好的經驗投射在小孩身上，放手讓孩子嘗試才更加妥當。

0050與0056都是台灣最具代表性的ETF之一，是否該「分散投資」呢？多數網友認為，若本金只有10萬元，並不需要刻意分散投資，集中買0050即可；但也有網友建議，可將本金分成數筆投入，降低一次進場承受短期波動的風險，例如採分批布局或定期定額方式慢慢建立部位，而不是一次all in，讓投資節奏更平穩。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。