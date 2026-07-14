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0050配息僅0.6元被嫌少到不如定存！楚狂人「定位本就不同」曝2變現法：兼顧資產成長與現金流

聯合新聞網／ 玩股網
楚狂人指出0050核心定位為賺取資本利得，若有資金需求可透過慢慢賣股或部分質押來兼顧資產成長與現金花用。圖／本報系資料照片
楚狂人指出0050核心定位為賺取資本利得，若有資金需求可透過慢慢賣股或部分質押來兼顧資產成長與現金花用。圖／本報系資料照片

楚狂人在影音內容中指出，許多網友嫌棄元大台灣50（0050）配息金額太少，甚至認為連定存利息都不如，因而懷疑自己是不是買錯了。對此，他針對0050的產品定位與資金運用策略進行了深度解析。

楚狂人表示，如果投資人的目標是希望能從配息中拿到很多現金，那麼一開始就不應該選擇0050。

因為0050的本質本來就是以股價上漲、賺取「資本利得」來獲得合理的報酬，而不是主打高配息；若追求配息，市面上還有許多殖利率介於4%到6%的股票可供選擇。

然而，對於已經購買0050且同時有資金需求的投資人，楚狂人也提供了解決方案；他指出，投資人其實還有其他方法來取得現金，例如透過「慢慢賣股票」來變現，或是將持有的0050拿去質押一小部分，藉此借出資金來花用。

楚狂人強調，透過上述這些替代方法，投資人便能同時兼顧「資產成長、賺取資本利得」以及「拿到現金花用」的雙重目的，不需要因為配息率高低而陷入迷思。

◎本文獲「玩股網」授權改寫。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型 配息 質押 定存

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