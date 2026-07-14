0050配息僅0.6元被嫌少到不如定存！楚狂人「定位本就不同」曝2變現法：兼顧資產成長與現金流

楚狂人在影音內容中指出，許多網友嫌棄元大台灣50（0050）配息金額太少，甚至認為連定存利息都不如，因而懷疑自己是不是買錯了。對此，他針對0050的產品定位與資金運用策略進行了深度解析。

楚狂人表示，如果投資人的目標是希望能從配息中拿到很多現金，那麼一開始就不應該選擇0050。

因為0050的本質本來就是以股價上漲、賺取「資本利得」來獲得合理的報酬，而不是主打高配息；若追求配息，市面上還有許多殖利率介於4%到6%的股票可供選擇。

然而，對於已經購買0050且同時有資金需求的投資人，楚狂人也提供了解決方案；他指出，投資人其實還有其他方法來取得現金，例如透過「慢慢賣股票」來變現，或是將持有的0050拿去質押一小部分，藉此借出資金來花用。

楚狂人強調，透過上述這些替代方法，投資人便能同時兼顧「資產成長、賺取資本利得」以及「拿到現金花用」的雙重目的，不需要因為配息率高低而陷入迷思。

◎本文獲「玩股網」授權改寫。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。