Meta出租算力是退燒訊號？法人駁：完全錯誤！看懂009819算力與電力布局紅利

Meta近日傳出將出租多餘算力，市場一度解讀為AI算力供給可能出現過剩，並擔憂全球AI基礎建設投資節奏恐轉趨保守，拖累近期晶片、記憶體及相關概念股表現。不過法人認為，這項解讀與產業現況並不相符，Meta此舉更接近於擴大算力資產變現管道、提升資源調度彈性，而非需求反轉的訊號。

中國信託投信基金經理人施絜心表示，市場將Meta出租部分算力，直接連結為「算力過剩」或「AI基建投資降溫」，其實過於簡化。就產業鏈來看，若算力真的明顯過剩，Meta不太可能仍持續簽下大量算力合約。根據研究機構推估，Meta 2027年資本支出可望超過2,000億美元，相較公司目前對本財年的資本支出預估1,250億至1,450億美元，顯示其整體投資方向並未出現明顯收縮。

不僅如此，知名機構SemiAnalysis亦表示，市場把這次事件解讀為「算力過剩」是「完全錯誤」。SemiAnalysis認為，Meta切入算力出租後，將同時握有四張牌，包括以AI賦能廣告主業、持續投入超級智慧實驗室、發展AI代幣即服務（Token-as-a-Service），以及在短期需求有空檔時靈活出租閒置算力，形成「進可攻、退可守」的營運彈性。

施絜心指出，從Meta現有商業模式來看，AI投資的回收路徑其實比市場想像更清楚。隨著廣告推薦模型持續優化，Meta廣告曝光量年增率可望由2025年第2季的11%，一路提升至2026年第1季的19%，同期間今年第1季廣告單價年增也達12%，顯示AI已經開始直接推升廣告變現效率。這代表AI基建並非單純成本支出，而是已逐步轉化為營收與現金流的成長動能。

在模型開發方面，Meta並未放棄自研AI模型，且「絕大部分新增算力」仍將繼續支援原創模型開發。根據市場最新消息顯示，Meta下一代旗艦模型「Watermelon」的表現已追近OpenAI旗艦模型GPT5.5。換言之，出租算力並不是縮手，而是在持續擴建算力與研發模型之餘，為閒置資源開闢另一條高效率的變現通道。

此外，Meta也正與Anthropic進行最後協商，擬將Claude模型接入現有平台，進一步提供客戶AI代幣即服務，讓企業客戶可依使用量付費、自選模型，而由Meta以自有基礎設施負責運行自家或第三方模型。若此布局落地，代表Meta不只是在賣算力，而是往更高附加價值的AI平台服務延伸。

施絜心認為，從商業模式來看，短租算力的關鍵在於它像是一個高價值「選擇權」。以SpaceX為例，其租給第三方的短期算力合約，租金可達長約平均價格的3至4倍，Meta若在模型開發需求稍有空檔時，能把閒置算力以高價外租，不僅有助提高資產使用率，也能為數千億美元等級的AI基建投資增添現金流彈性，降低外界對單一情境押注過重的疑慮。

更重要的是，需求端並未出現結構性轉弱。高盛預估，全球「算力」相關資本支出將由2026年的4,940億美元，提升至2031年的1兆1,270億美元，年複合成長率約18%，反映未來數年AI基礎建設仍處於高速擴張期。另一方面，算力資產如GPU的汰換週期僅約4至6年，明顯短於資料中心建物及電力設施20至25年的折舊年限，也意味著升級壓力將持續推動長期投資需求。

施絜心表示，市場短線因消息面波動而下修部分AI概念股評價可以理解，但若因此直接推論AI算力已進入過剩階段，恐怕忽略了產業正在從大舉建置走向高效率營運的轉變。對投資人而言，現在更應觀察的是誰能在AI基建持續擴張的浪潮中，同時掌握算力、網通、高速互連、資料中心與穩定電力供應等關鍵環節，而不是僅以單一事件判斷整體需求是否反轉。

整體而言，Meta出租多餘算力，與其說是AI需求轉弱，不如說是大型平台業者在高強度資本支出下，開始提高資產靈活度與商業化效率的新階段。從廣告變現、自研模型、第三方模型平台服務到短期算力租賃，多元應用同時展開，也使Meta在AI基建競賽中，擁有比市場原先預期更強的進退空間。AI基建主線尚未出現變化，投資人可透過相關ETF如中信數據及電力（009819）分批佈局，一站式享受算力與電力的成長紅利。

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