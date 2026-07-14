133萬人一早被錢香醒 00919配發近180億股利、每人平均領13,460元

台股資金活水到。本週是台股ETF股利發放高峰期，因颱風天延後一日交易，預計7月14日有7檔將發放股利預估逾244.66億元，預估共有216萬8,305位受益人一早被錢香醒。進一步統計包括群益台灣精選高息（00919）在內共7檔台股ETF發放逾244.66億元現金股利，預計216.8萬位投資人受益，其中以00919配發179.91億元金額最多，133.6萬位受益人平均每人可領13,460元為自己加薪。

ETF理財達人表示，台股雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。台股後市不看淡，應著重企業長期競爭優勢的重點，現階段宜採取穩健持股布局；今年台股高息ETF績效表現有別於去年壓抑，加上大盤在高檔震盪下，投資人不妨以台股高息ETF介入台股。

群益投信台股ETF研究團隊表示，投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力，如果一個月買進1張，1年可以買進12張，另外股息再投入，只要堅持下去，複利的威力會讓你的持有張數越來越多。整體而言，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，投資高股息 ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。今年來台股大漲，成交量放大，貿易出超大幅增加，超額儲蓄帶動理財需求大增，都是金控旗下的壽險、銀行、證券以及投信等子公司獲利同時變好的原因，投資人可以留意持有金融股比例高的台股ETF相關投資契機。整體而言，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。