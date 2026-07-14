四貸同堂炒股...00631L規模衝破2200億！懶錢包示警「股災恐跌8成」：盲目長抱大失血

近期財經新聞密集報導房貸、車貸、信貸與股票質押的「四貸同堂」開槓桿炒股盛況，甚至有人升級至加入期權的「六貸」。財經YouTuber懶錢包指出，隨著台股行情熱絡，過去超小眾的台股槓桿型（正二）ETF近期出現買氣暴衝。

其中規模最大、最具人氣的「元大台灣50正二（00631L）」在2026年經歷空前爆紅，股東人數衝破30萬人，規模更以2252億元躍升至台灣ETF第8名，今年股價直接翻倍，近10年還原還原股價後的報酬率更高達近40倍，引發市場高度關注。

懶錢包列出，00631L成立於2014年10月，發行價為20元，追蹤台灣50指數並以單日正向兩倍報酬為目標，採季度審核且不配息。

由於今年3月底進行了一拆兩次的股票分割，才讓目前股價看似僅有30、40元，實則還原歷史高點已破900元。

在台股四檔正二ETF中，00631L與其他追蹤大盤加權指數的產品不同，除過去持有台股期貨外，今年中更因台積電在0050權重過高，轉換思路改搭配台積電現貨來補足曝險。然而，正二長期績效狂飆，主要歸功於「每日再平衡機制」所帶來的複利效果，在連續上漲的牛市中會強勢強滾強。

儘管過去三年台灣期貨市場頻繁出現正價差，削弱了過往躺著賺的轉倉收益，但00631L中長期的報酬率依舊海放0050與大盤。

不過，若與「正二績效王」群益台灣加權正二（00685L）相比，00631L在所有時間段皆墨，這與期貨曝險、波動率及總費用率息息相關。

懶錢包提醒，00631L的內扣成本相當昂貴，近5年每年費用率都在1.1%以上，而00685L則是目前最便宜的選擇。

懶錢包示警，官方與證交所均強調槓桿型ETF不適合長期持有，建議短期交易。因為槓杆型存在致命的「波動率耗損」，若遇上大盤上下震蕩的盤整格局，每日平衡機制會使資產蒙受逼近四倍的跌幅耗損。

以先前川普關稅引發的股災為例，大盤與0050單日大跌近9.7%，00631L與00685L在短短三個交易日就暴跌超過37%；若模擬2008年金融海嘯，正二最大跌幅更可達80%至85%。

投資人切勿盲目相信無腦長抱的迷思，應全面理解經理費扣血、波動耗損與正逆價差等風險，做好最壞打算再理性參與市場。

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