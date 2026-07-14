快訊

宜蘭秘境「海岸鞦韆」驚現腐敗男屍 遊客循臭味進帳篷崩潰報警

子瑜真的要離開JYP了！韓媒：雙方已達成共識不續約

台股血洗1500點、連破45K、44K 兩大關卡！後市怎麼走、專家全說了

聽新聞
0:00 / 0:00

四貸同堂炒股...00631L規模衝破2200億！懶錢包示警「股災恐跌8成」：盲目長抱大失血

聯合新聞網／ 懶錢包 Lazy Wallet
00631L因台股多頭與槓桿題材爆紅，規模與股東數大增，但專家警告正二ETF長期持有有波動耗損與高成本風險。中央社 中央通訊社
00631L因台股多頭與槓桿題材爆紅，規模與股東數大增，但專家警告正二ETF長期持有有波動耗損與高成本風險。中央社 中央通訊社

近期財經新聞密集報導房貸、車貸、信貸與股票質押的「四貸同堂」開槓桿炒股盛況，甚至有人升級至加入期權的「六貸」。財經YouTuber懶錢包指出，隨著台股行情熱絡，過去超小眾的台股槓桿型（正二）ETF近期出現買氣暴衝。

其中規模最大、最具人氣的「元大台灣50正二（00631L）」在2026年經歷空前爆紅，股東人數衝破30萬人，規模更以2252億元躍升至台灣ETF第8名，今年股價直接翻倍，近10年還原還原股價後的報酬率更高達近40倍，引發市場高度關注。

懶錢包列出，00631L成立於2014年10月，發行價為20元，追蹤台灣50指數並以單日正向兩倍報酬為目標，採季度審核且不配息。

由於今年3月底進行了一拆兩次的股票分割，才讓目前股價看似僅有30、40元，實則還原歷史高點已破900元。

在台股四檔正二ETF中，00631L與其他追蹤大盤加權指數的產品不同，除過去持有台股期貨外，今年中更因台積電在0050權重過高，轉換思路改搭配台積電現貨來補足曝險。然而，正二長期績效狂飆，主要歸功於「每日再平衡機制」所帶來的複利效果，在連續上漲的牛市中會強勢強滾強。

儘管過去三年台灣期貨市場頻繁出現正價差，削弱了過往躺著賺的轉倉收益，但00631L中長期的報酬率依舊海放0050與大盤。

不過，若與「正二績效王」群益台灣加權正二（00685L）相比，00631L在所有時間段皆墨，這與期貨曝險、波動率及總費用率息息相關。

懶錢包提醒，00631L的內扣成本相當昂貴，近5年每年費用率都在1.1%以上，而00685L則是目前最便宜的選擇。

懶錢包示警，官方與證交所均強調槓桿型ETF不適合長期持有，建議短期交易。因為槓杆型存在致命的「波動率耗損」，若遇上大盤上下震蕩的盤整格局，每日平衡機制會使資產蒙受逼近四倍的跌幅耗損。

以先前川普關稅引發的股災為例，大盤與0050單日大跌近9.7%，00631L與00685L在短短三個交易日就暴跌超過37%；若模擬2008年金融海嘯，正二最大跌幅更可達80%至85%。

投資人切勿盲目相信無腦長抱的迷思，應全面理解經理費扣血、波動耗損與正逆價差等風險，做好最壞打算再理性參與市場。

◎感謝 懶錢包 Lazy Wallet 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00631L元大台灣50正2 00685L群益臺灣加權正2 台股 00663L國泰臺灣加權正2 正二

相關新聞

大前年瘋「高股息」去年QQQ一度變顯學9月換正二！誰紅就買誰…盲目跟風熱度恐成韭菜

台灣散戶投資偏好隨市場變化，2022年追捧高股息，2023年聚焦QQQ與正二，導致高點買進的風險。專家指出，跟隨熱度反而會陷入負循環，成功投資需排除情緒並遵循原計劃。

0050配息僅0.6元被嫌少到不如定存！楚狂人「定位本就不同」曝2變現法：兼顧資產成長與現金流

楚狂人分析元大台灣50（0050）配息僅0.6元，引發投資人不滿，甚至與定存利息相比。他強調0050的主要定位在於資本利得，而非高配息，建議投資人可透過賣股票或質押方式取得現金，兼顧資產成長與現金流。

133.6萬人一早被錢香醒 00919配發近180億股利 平均每人約領13460元

台股資金活水到，因颱風天延後一日交易，今天有7檔ETF（指數型股票基金）將發放股利，預估逾244.66億元，預估共有2168305位受益人一早被錢香醒。

一早被錢香醒 七檔台股ETF發股利244億元 00919配發近180億元

台股資金活水到。本周是台股ETF股利發放高峰期，因颱風天延後一日交易，預計7月14日有七檔將發放股利預估逾244.6億元，預估共有216.8萬的受益人一早會「被錢香醒」。

四貸同堂炒股...00631L規模衝破2200億！懶錢包示警「股災恐跌8成」：盲目長抱大失血

近期財經新聞密集報導房貸、車貸、信貸與股票質押的「四代同堂」開槓桿炒股盛況，甚至有人升級至加入期權的「六代」。財經YouTuber懶錢包指出，隨著台股行情熱絡，過去超小眾的台股槓桿型（正二）ETF近期出現買氣暴衝。 其中規模最大、最具人氣的「元大台灣50正二（00631L）」在2026年經歷空前爆紅，股東人數衝破30萬人，規模更以2252億元躍升至台灣ETF第8名，今年股價直接翻倍，近10年還原還原股價後的報酬率更高達近40倍，引發市場高度關注。 懶錢包列出，00631L成立於2014年10月，發行價為20元，追蹤台灣50指數並以單日正向兩倍報酬為目標，採季度審核且不配息。 由於今年3月底進行了一拆兩次的股票分割，才讓目前股價看似僅有30、40元，實則還原歷史高點已破900元。 在台股四檔正二ETF中，00631L與其他追蹤大盤加權指數的產品不同，除過去持有台股期貨外，今年中更因台積電在0050權重過高，轉換思路改搭配台積電現貨來補足曝險。

Meta出租算力是退燒訊號？法人駁：完全錯誤！看懂009819算力與電力布局紅利

Meta出租多餘算力引發市場對AI需求過剩的擔憂，但法人指出此解讀過於簡化，實際上是提升資源調度彈性。專家認為，Meta的資本支出仍在增長，顯示AI基建投資並未轉弱。隨著廣告效益提升，出租算力可為其增添靈活性與現金流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。