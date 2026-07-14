證交所持續完善 ETF 市場基礎建設 推動申贖平台功能再升級

因應我國ETF市場持續成長，臺灣證券交易所精進ETF市場基礎建設，並配合市場實務需求，推動ETF申贖平台功能優化。這次平台新增「整批上傳」功能，已於2026年7月13日正式上線，投信公司可一次上傳該公司全體已發行ETF相關檔案，簡化逐檔上傳作業程序，並保留逐檔上傳機制，以兼顧不同業者作業需求。新功能上線為證交所精進ETF市場基礎建設的重要成果，不僅降低投信公司重複性作業負擔，亦能因應未來ETF商品持續增加，維持平台操作便利性，進一步提升ETF初級市場作業效率。

ETF初級市場運作效率攸關申購、贖回作業流暢，更是支撐ETF商品創新、流動性提供及市場規模持續成長的重要基礎。證交所自2004年建置ETF申贖平台，提供參與證券商與投信公司間申購、贖回的集中作業平台，為我國ETF市場的重要基礎設施，也是台灣ETF市場制度特色之一。觀察國際主要ETF市場，美國、香港等市場多由授權參與者依各基金公司作業流程辦理ETF申贖，日本近年亦致力優化ETF申贖相關作業平台以提升作業效率。

台灣ETF初級市場除自然人及證券自營商參與外，擔任外資代理人的保管銀行亦協助外資客戶辦理ETF申贖，顯示市場參與者具高度多元性。證交所持續關注國際ETF市場發展趨勢，兼顧我國市場特性，串聯投信公司、參與證券商、保管銀行等市場參與者，持續精進ETF申贖平台及相關作業機制，打造更具韌性的ETF市場基礎建設。

為精進ETF市場機制，證交所透過電話訪談及實地見習，深入了解內外資投信公司、參與證券商及外資代理人等市場參與者實務需求。業者提出建議包括資料傳輸效率、ETF逐檔上傳程序繁複、申贖申請書格式未臻一致，以及作業時點彈性不足等議題。針對業者建議，證交所已於今年4月30日完成傳輸線路調整，獲業者回饋傳輸效率已有顯著提升。

這次推出整批上傳功能，進一步提升作業效率。後續亦將推動ETF申贖申請書標準範本，促進全市場申贖文件標準化，並研議投信公司、參與證券商及外資代理人間申請書電子化傳輸，以及提供更多申贖平台加值服務。未來，證交所將持續以效率化、標準化及電子化為發展方向，攜手市場參與者持續完善ETF市場基礎建設，提升初級市場運作效率，支持ETF市場穩健發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。