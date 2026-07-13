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七檔台股ETF本周配息 合計244億

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股資金活水到，本周是台股ETF股利發放高峰期，總計有七檔ETF將發放股利，合計估逾244.6億元。

統計包括群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30、復華台灣科技優息、中信綠能及電動車、第一金工業30等七檔台股ETF將發放逾244.6億元現金股利，預計216.8萬位投資人受益。其中，00919配發179.9億元金額最多，133.6萬位受益人平均每人可領13,460元。市場法人表示，今年台股高息ETF績效表現有別於去年壓抑，加上大盤在高檔震盪下，投資人不妨以台股高息ETF介入。

群益投信台股ETF研究團隊表示，投資高股息ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。大盤在高檔震盪下，許多投資人難免居高思危，也對高檔的台股投資不知從何下手，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志指出，台股雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，仍須在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF是穩健投資首選。

台股後市不看淡，應著重企業長期競爭優勢的重點，現階段宜採取穩健持股布局；今年來台股大漲，成交量放大，貿易出超大幅增加，超額儲蓄帶動理財需求大增，都是金控旗下的壽險、銀行、證券以及投信等子公司獲利同時變好的原因。

受惠壽險接軌IFRS17的大型金控股，投資人可以留意相關投資契機。整體而言，建議續抱台股高股息ETF，搭配市值型或主動式台股ETF，因應類股頻繁輪動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 台股 股利

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