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台股 ETF 受益人 連三周創高

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

根據集保戶股權分散最新統計，台股ETF總受益人數周增33萬人，總人數達1,777.1萬人，連續三周創高。其中，30檔台股ETF受益人數跟著創高，包括分割後恢復交易的群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50、主動復華未來50、群益半導體收益、元大高股息等單周都增加逾萬人。

群益臺灣加權正2 ETF經理人洪祥益表示，展望台股後市，企業獲利強勁，今年迄今台股EPS上修至成長50%。美銀發表最新研究報告，大幅上調台灣2026年經濟成長預期，將今年GDP增速預測上修至12%。在基本面強勁保護下，搭配技術線型來看，台股目前仍沿著月線持續上行，每逢回檔至月線都有支撐。

此外，自2025年5月多頭趨勢以來，若台股有較大的回檔，季線為更強勁的支撐，也為更佳逢低布局的投資機會。

群益半導體收益ETF經理人謝明志指出，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務，以及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股仍維持偏多結構。雖然台股近期盤勢震盪加劇，不過在科技產業成長趨勢未變，加上內需穩健下，中長期表現仍看佳。隨著評價面走高，股市波動難免，即便短線出現估值修正與籌碼過熱的警戒，並不代表人工智慧的長線基本面出現轉弱，建議投資人可續抱台股科技相關ETF。

凱基投信台股研究團隊表示，台股短線面臨AI類股漲多進入整理格局，但受惠AI投資，出口額持續創高，主計總處也上修今年GDP成長至9.64%，創16年來新高。在總經數據有撐、AI供應鏈獲利又持續上修下，目前指數回檔有助評價面適度調整。投資人可依自身財務目標及風險承受度，透過定期定額分散進場時點、落實長期紀律投資，惟仍須留意市場及淨值變化風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 群益 元大

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