快訊

川普的荷莫茲「保護費」 一艘油輪要付9億元？航運界批攔路搶劫

115分科測驗／第2天決戰文組 應考注意事項一次看 嚴禁AI眼鏡電子舞弊

聽新聞
0:00 / 0:00

海外股票 ETF 人氣爆棚

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

根據集保結算所最新統計，整體主、被動式海外股票ETF受益人數再增2.4萬人，達到近256萬人，連續13周受益人數遞增、寫新高。其中，又以美股ETF受益人達126.2萬人，幾乎占整體半數，人氣最旺。

以單檔產品來看，美股ETF中包括主動群益美國增長（00997A）、國泰費城半導體、群益S&P500、群益美國科技巨頭、富邦NASDAQ等這五檔產品近一周受益人都增加逾千人。

主動群益美國增長ETF經理人吳承恕表示，美國經濟仍保持相對強勢，消費動能也保有韌性。在美國企業獲利可望延續增長態勢下，加上AI需求依舊強勁，企業資本支出與獲利成長趨勢未變，美股中長期多頭格局仍具支撐。

在產業配置方面，可持續聚焦AI長期成長趨勢，以科技及半導體產業為布局重點，惟當市場來到高檔之際，資金輪動腳步也加快，投資也更需因應市況靈活調整，建議投資人不妨善用主動式美股ETF來應對。

群益美國科技巨頭ETF經理人李晉含指出，全球AI浪潮掀起國際科技大廠的AI軍備競賽，美國科技股更是居領導地位，鑒於四大CSP持續擴大資本支出，對於AI需求展望持續樂觀，加上AI代理帶動AI應用邁入新階段，大量運作也將推升CPU調度與運算需求，進而帶動伺服器CPU市場增長，由AI應用拓展所引發的外溢效果也為其他科技潛力巨頭帶來表現空間，AI科技題材多元看俏下，相關ETF是投資人卡位AI兆元商機的投資利器。

富邦NASDAQ ETF經理人王辰方表示，本周市場正式進入第2季財報旺季，企業獲利與未來財測將成為觀察景氣與股市走勢的重要指標。

同時，聯準會新任主席華許將首度赴國會聽證，市場將關注其對通膨、利率及貨幣政策的最新看法，牽動市場風險偏好。

在科技產業方面，晶片設備龍頭ASML 將在15日率先公布財報，市場將藉此檢視AI資本支出與半導體設備需求是否維持強勁；隨後包括台積電等重量級科技企業將陸續召開法說會，尤其台積電16日法說將聚焦AI晶片需求、先進製程稼動率、CoWoS先進封裝擴產進度，以及第3季營運展望，為觀察AI供應鏈景氣的重要風向球。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 美股 半導體

延伸閱讀

海外股票ETF投資熱度升溫 連12周創高

美股ETF投資熱度升溫 00662上季以來受益人成長39% 反映 AI 題材火熱

台股ETF人氣強強滾 近一周11檔人數成長

五檔台股ETF市場聚焦 投資半導體及AI績效最佳

相關新聞

10萬元該買0050還是0056？網幾乎一面倒：年輕人先選「它」

市值型或高股息？一名網友近日在Dcard股票板發文請益，表示目前只有10萬元資金可投入股市，希望了解0050與0056該如何配置，引發不少網友討論。雖然貼文內容相當簡短，但留言幾乎一面倒建議，以年輕投資人、沒有現金流需求的情況而言，與其同時布局兩檔ETF，不如將資金集中投入0050，追求較高的長期資產成長。

科技型 ETF 紅光滿面 00913半年報酬率達96%排名第一

隨著上市櫃企業陸續公布6月營收及第2季財報，科技股獲利受關注，市場普遍認為，現階段支撐股市續強的關鍵已不再只是評價提升，而是企業獲利能否持續成長。半導體產業仍是最具成長動能的核心受惠族群，相關ETF表現也持續領先市場。

台股 ETF 受益人 連三周創高

根據集保戶股權分散最新統計，台股ETF總受益人數周增33萬人，總人數達1,777.1萬人，連續三周創高。其中，30檔台股ETF受益人數跟著創高，包括分割後恢復交易的群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50、主動復華未來50、群益半導體收益、元大高股息等單周都增加逾萬人。

七檔台股ETF本周配息 合計244億

台股資金活水到，本周是台股ETF股利發放高峰期，總計有七檔ETF將發放股利，合計估逾244.6億元。

海外股票 ETF 人氣爆棚

根據集保結算所最新統計，整體主、被動式海外股票ETF受益人數再增2.4萬人，達到近256萬人，連續13周受益人數遞增、寫新高。其中，又以美股ETF受益人達126.2萬人，幾乎占整體半數，人氣最旺。

高股息ETF熱度回流 0056淨申購金額衝上百億元

台股高檔震盪，資金板塊出現調整，高股息ETF統計7月來高股息主被動前五名共獲142.2億元的淨申購，前四名皆為7月即將除息的ETF，其中，元大高股息（0056）單檔獲101億居冠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。