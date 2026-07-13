海外股票 ETF 人氣爆棚

根據集保結算所最新統計，整體主、被動式海外股票ETF受益人數再增2.4萬人，達到近256萬人，連續13周受益人數遞增、寫新高。其中，又以美股ETF受益人達126.2萬人，幾乎占整體半數，人氣最旺。

以單檔產品來看，美股ETF中包括主動群益美國增長（00997A）、國泰費城半導體、群益S&P500、群益美國科技巨頭、富邦NASDAQ等這五檔產品近一周受益人都增加逾千人。

主動群益美國增長ETF經理人吳承恕表示，美國經濟仍保持相對強勢，消費動能也保有韌性。在美國企業獲利可望延續增長態勢下，加上AI需求依舊強勁，企業資本支出與獲利成長趨勢未變，美股中長期多頭格局仍具支撐。

在產業配置方面，可持續聚焦AI長期成長趨勢，以科技及半導體產業為布局重點，惟當市場來到高檔之際，資金輪動腳步也加快，投資也更需因應市況靈活調整，建議投資人不妨善用主動式美股ETF來應對。

群益美國科技巨頭ETF經理人李晉含指出，全球AI浪潮掀起國際科技大廠的AI軍備競賽，美國科技股更是居領導地位，鑒於四大CSP持續擴大資本支出，對於AI需求展望持續樂觀，加上AI代理帶動AI應用邁入新階段，大量運作也將推升CPU調度與運算需求，進而帶動伺服器CPU市場增長，由AI應用拓展所引發的外溢效果也為其他科技潛力巨頭帶來表現空間，AI科技題材多元看俏下，相關ETF是投資人卡位AI兆元商機的投資利器。

富邦NASDAQ ETF經理人王辰方表示，本周市場正式進入第2季財報旺季，企業獲利與未來財測將成為觀察景氣與股市走勢的重要指標。

同時，聯準會新任主席華許將首度赴國會聽證，市場將關注其對通膨、利率及貨幣政策的最新看法，牽動市場風險偏好。

在科技產業方面，晶片設備龍頭ASML 將在15日率先公布財報，市場將藉此檢視AI資本支出與半導體設備需求是否維持強勁；隨後包括台積電等重量級科技企業將陸續召開法說會，尤其台積電16日法說將聚焦AI晶片需求、先進製程稼動率、CoWoS先進封裝擴產進度，以及第3季營運展望，為觀察AI供應鏈景氣的重要風向球。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。