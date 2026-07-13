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科技型 ETF 紅光滿面 00913半年報酬率達96%排名第一

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
隨著上市櫃企業陸續公布6月營收及第2季財報，科技股獲利受關注，市場普遍認為，現階段支撐股市續強的關鍵已不再只是評價提升，而是企業獲利能否持續成長。半導體產業仍是最具成長動能的核心受惠族群，相關ETF表現也持續領先市場。（法新社）
隨著上市櫃企業陸續公布6月營收及第2季財報，科技股獲利受關注，市場普遍認為，現階段支撐股市續強的關鍵已不再只是評價提升，而是企業獲利能否持續成長。半導體產業仍是最具成長動能的核心受惠族群，相關ETF表現也持續領先市場。（法新社）

隨著上市櫃企業陸續公布6月營收及第2季財報，科技股獲利受關注，市場普遍認為，現階段支撐股市續強的關鍵已不再只是評價提升，而是企業獲利能否持續成長。半導體產業仍是最具成長動能的核心受惠族群，相關ETF表現也持續領先市場。

統計截至13日，近半年被動式台股科技型ETF普遍受惠AI與半導體產業強勁成長，又以半導體主題ETF表現最突出。兆豐台灣晶圓製造（00913）半年報酬96%位居第一，第二、三名是野村臺灣新科技50的84.3%、富邦台灣半導體ETF的83.5%。

在近半年績效表現前十名中，不僅半導體主題ETF位居前段班，科技與半導體相關更是十中有六，反映AI晶片、高效能運算（HPC）、先進製程及先進封裝需求持續攀升，帶動台灣半導體供應鏈獲利同步成長，市場資金也持續聚焦具長線競爭力的AI核心產業。

富邦台灣半導體ETF經理人陳双吉表示，觀察全球半導體設備（WFE）投資趨勢，市場不應只關注資本支出規模，更重要的是哪些是不可省略的關鍵支出。預期隨著晶片製程日益複雜，每單位晶圓產出所需設備投資仍持續提高，2026年至2028年間，在先進製程、先進封裝及高頻寬記憶體（HBM）等技術升級帶動下，全球半導體設備投資規模仍有望維持高檔，AI基礎建設需求將持續支撐台灣半導體供應鏈長線成長。

半導體ETF聚焦AI半導體長線趨勢，以富邦台灣半導體為例，採用GPA因子作為選股核心，優先布局資產使用效率高、具定價能力及技術護城河的企業。不僅掌握晶圓代工龍頭，更涵蓋IC設計、設備、材料、封測等AI關鍵供應鏈，提升投資組合品質，掌握半導體產業長期成長契機。

兆豐台灣晶圓製造ETF研究團隊指出，從台積電營收即可看出整體半導體族群仍持續暢旺，台積電6月營收達4,426億元，月增6.2%，年增67.9%，6月營收再創單月歷史新高，第2季、上半年也同締新猷，為市場再注入強心針。半導體與AI產業的長線牛市格局並未轉變，投資人不妨從近半年來表現亮眼的半導體ETF中尋寶，趁回檔伺機布局。

展望後市，陳双吉指出，在AI應用持續擴大、全球雲端服務供應商資本支出維持高成長，台灣半導體供應鏈仍可望受惠全球AI浪潮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 兆豐

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