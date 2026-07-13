快訊

蘋果芬普寧標準放寬至3ppm 專家揭洗淨、「這樣吃」可避農藥

盧廣仲遭霸凌滿身瘀青 揭悲痛經歷「我很缺乏安全感」

美股早盤／SK海力士ADR大跌8%拖累晶片股 蘋果寫盤中新天價

聽新聞
0:00 / 0:00

高股息ETF熱度回流 0056淨申購金額衝上百億元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

台股高檔震盪，資金板塊出現調整，高股息ETF統計7月來高股息主被動前五名共獲142.2億元的淨申購，前四名皆為7月即將除息的ETF，其中，元大高股息（0056）單檔獲101億居冠。

截至7月9日，市值型持續由0050以淨申購246元億領銜，主動式指標統一台股增長遭贖回28.9億元；高股息部分，0056獲101億元資金流入，主動安聯台灣高息（00984A）、主動國泰動能高息（00400A）與 FT臺灣永續高息（00961）亦分別有逾10億淨申購。

法人分析，目前市場資金多往被動式ETF流入，關鍵在於選股失誤錯過未來反彈風險，而高股息熱度回溫，主要原因來自於投資人調節持股偏高本益比成長股的主動式ETF，轉進成分股評價相對合理、具獲利配息能力的高股息ETF。

以0056為例，截至6月底配置金融保險、半導體分別占25.4%、24.9%，且為預測未來具配息能力的實質獲利企業。

法人進一步表示，0056規模約7,200億，為第一大高股息ETF，本季配息創下歷史新高，加上今年以來超過50%含息報酬率，再鞏固高股息投資信心。再加上，0056是市場唯一採預測未來殖利率選股的高股息ETF，可提前掌握具成長潛力的企業，目前成分股已納入多檔AI企業，推升其績效表現與配息能力。

據元大投信公告，0056預計於7月21日除息，想參與配息的投資人，最晚在7月20日前買進並持有。隨著AI帶動台股整體產業需求成長，台股基本面穩固，填息行情可期待外，未來高股息ETF有機會股價、股息雙成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息

延伸閱讀

狂吸419億元避風港！台股高檔洗盤 法人仍看好台積法說行情：00961等高股息吸資金停駐

00961預估配息0.19元！37檔ETF除息大亂鬥 法人：短線高檔震盪

台股震盪爆百萬張量！資金避險高息ETF 00961單日逆勢漲逾1%、年化息率18%成焦點

7月市值型ETF除息大比拚！為何00905年化息率能奪冠、衝14.7%？

相關新聞

高股息ETF熱度回流 0056淨申購金額衝上百億元

台股高檔震盪，資金板塊出現調整，高股息ETF統計7月來高股息主被動前五名共獲142.2億元的淨申購，前四名皆為7月即將除息的ETF，其中，元大高股息（0056）單檔獲101億居冠。

15檔愛台積ETF 績效爆發力強

AI旺、先進製程夯，帶動台積電6月營收再創高，護國神山亮麗的財報發威下，13日台積電股價收漲，投信法人表示，台積電身為AI的先進製程龍頭，財務表現搶眼，代表公司營運展望前景發亮，股價中長期有基本面撐腰，中長線投資大有可為，其他諸如IC設計、記憶體、設備材料等次產業，亦有多檔重量級台企值得長期關注，估進入第三季後，市場對高估值、高本益比標的容忍度下降，個股波動加劇，建議投資人不妨適度逆勢勇敢布局，掌握高含積量的愛台積ETF，或直接鎖定半導體ETF淘金，在全球AI與高階製程爆發的多頭行情中，波段漲幅值得期待。

單押年代結束了？貝萊德009826「一檔ETF買全球」7月15日開募

進入2026下半年，全球股市波動加劇，投資人開始思考「單押的年代是否已結束？」貝萊德投信表示，持續看好股市，但不等於要重押單一題材，關鍵是用較廣、較分散的方式參與全球成長。為了讓投資「一次做到較廣及較分散」，貝萊德投信推出貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）將於7月15日至7月21日展開募集，讓一檔ETF布局全球近40國、超過千檔股票，且涵蓋全球約90%可投資股票市值。

00961預估配息0.19元！37檔ETF除息大亂鬥 法人：短線高檔震盪

台股今（13）日走勢劇烈震盪，加權指數早盤受美股激勵一度狂飆逾900點、最高衝上46,330點，惟高檔獲利了結賣壓沉重，終場漲幅大幅收斂，僅微幅上漲25.91點，收在45,380.52點，成交量更爆出1兆257億元巨量。 面對指數處於四萬五千點高位且盤中波動加劇，市場避險情緒升溫，「現金先入袋」成為資金當前的主流防禦共識。適逢本周高達37檔上市ETF迎來超級除息周，龐大的收益型買盤正加速湧入避風港。

台股高檔震盪 00685L、0050股東增加萬人起跳

台股7月陷入高檔震盪整理格局，但「第四法人」對台股深具信心，持續透過ETF買超台股，其中，包含群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50以及主動凱基台灣等十檔台股ETF受益人數增加逾萬人，買盤持續逢低進場布局。

台股開高走低ETF也多空交戰 成交前五大有3檔 ETF、0050零股交易旺

台股13日開高走低，高低震盪幅度逾千點，盤中成交量前五大有三檔都是ETF，包括群益臺灣加權正2（00685L）逾24萬張排名第三，元大台灣50正2（00631L）逾17萬張排名第四，主動統一台股增長（00981A）逾15萬張排名第五。其他個股包括友達（2409）逾42萬排名第一、群創（3481）逾33萬張排名第二。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。