高股息ETF熱度回流 0056淨申購金額衝上百億元

台股高檔震盪，資金板塊出現調整，高股息ETF統計7月來高股息主被動前五名共獲142.2億元的淨申購，前四名皆為7月即將除息的ETF，其中，元大高股息（0056）單檔獲101億居冠。

截至7月9日，市值型持續由0050以淨申購246元億領銜，主動式指標統一台股增長遭贖回28.9億元；高股息部分，0056獲101億元資金流入，主動安聯台灣高息（00984A）、主動國泰動能高息（00400A）與 FT臺灣永續高息（00961）亦分別有逾10億淨申購。

法人分析，目前市場資金多往被動式ETF流入，關鍵在於選股失誤錯過未來反彈風險，而高股息熱度回溫，主要原因來自於投資人調節持股偏高本益比成長股的主動式ETF，轉進成分股評價相對合理、具獲利配息能力的高股息ETF。

以0056為例，截至6月底配置金融保險、半導體分別占25.4%、24.9%，且為預測未來具配息能力的實質獲利企業。

法人進一步表示，0056規模約7,200億，為第一大高股息ETF，本季配息創下歷史新高，加上今年以來超過50%含息報酬率，再鞏固高股息投資信心。再加上，0056是市場唯一採預測未來殖利率選股的高股息ETF，可提前掌握具成長潛力的企業，目前成分股已納入多檔AI企業，推升其績效表現與配息能力。

據元大投信公告，0056預計於7月21日除息，想參與配息的投資人，最晚在7月20日前買進並持有。隨著AI帶動台股整體產業需求成長，台股基本面穩固，填息行情可期待外，未來高股息ETF有機會股價、股息雙成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。