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10萬元該買0050還是0056？網幾乎一面倒：年輕人先選「它」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在Dcard請教，10萬元資金該投0050還是0056，多數人建議集中投資0050，追求長期資產增值。0050為市值型ETF，吸引小資族進場，而0056則適合需要穩定現金流的投資人。許多網友認為不必分散，甚至建議分批投入以降低風險。（中央社）
網友在Dcard請教，10萬元資金該投0050還是0056，多數人建議集中投資0050，追求長期資產增值。0050為市值型ETF，吸引小資族進場，而0056則適合需要穩定現金流的投資人。許多網友認為不必分散，甚至建議分批投入以降低風險。（中央社）

市值型或高股息？一名網友近日在Dcard股票板發文請益，表示目前只有10萬元資金可投入股市，希望了解0050與0056該如何配置，引發不少網友討論。雖然貼文內容相當簡短，但留言幾乎一面倒建議，以年輕投資人、沒有現金流需求的情況而言，與其同時布局兩檔ETF，不如將資金集中投入0050，追求較高的長期資產成長。

0050與0056都是台灣最具代表性的ETF之一。0050追蹤台灣50指數，以台積電、聯發科、鴻海等大型權值股為主要成分股，屬於市值型ETF，投資目標在於參與整體市場成長，近年也因完成分割後，投資門檻降低，吸引更多小資族定期定額布局。0056則是國內最早的高股息ETF之一，以高配息為主要特色，適合有現金流需求、偏好穩定領息的投資人，但長期資本增值表現通常較市值型ETF溫和。

面對該網友詢問，多數網友認為，10萬元本金並不需要刻意分散投資，直接買0050即可。有人表示，「10萬元而已，不用想，直接全買0050」，也有人建議，即使未來本金增加到100萬元，若只是在0050與0056之間選擇，自己仍會優先配置0050，認為長期報酬率更具優勢。

也有網友分享自己的操作方式，建議可將10萬元分成數筆投入，降低一次進場承受短期波動的風險，例如採分批布局或定期定額方式慢慢建立部位，而不是一次歐印，讓投資節奏更平穩。

此外，有留言則以輕鬆方式回應，笑稱「等到大家叫你大哥哥、大姐姐的時候，再考慮買0056」，暗指高股息ETF較適合年紀稍長、開始需要被動收入的投資人。整體而言，多數網友認為，若投資目標是累積資產而非領取股息，在本金仍有限、投資期間較長的情況下，市值型ETF0050仍是較受青睞的選擇，而原PO最後也回覆表示，感謝大家的建議，「我買對了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 台股

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