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月投1.5萬存股⋯只買0050、台積電（2330）太少？網反勸別分散

聯合新聞網／ 綜合報導
一名25歲網友在Dcard分享其持股0050與台積電，因擔心投資過於單調，考慮擴大投資組合，引發熱議。圖／聯合報資料照片
一名25歲網友在Dcard分享其持股0050與台積電，因擔心投資過於單調，考慮擴大投資組合，引發熱議。圖／聯合報資料照片

存股配置好難！一名25歲網友近日在Dcard股票板分享，自己從去年底開始投資，目前長期持有的標的只有0050與台積電，每月有錢就固定投入，近期卻開始擔心投資組合過於單調，看到其他人持股都是「一整排」股票，不禁懷疑是否也該增加高股息ETF或個股。貼文曝光後，引發不少投資人討論，多數人認為，持股數量並非重點，反而應該先提升收入、建立緊急預備金，並持續穩定投入。

原PO表示，目前持股比例約為0050與台積電各半，未來5年沒有結婚、生子或購屋規劃，每月薪資約3萬多元，扣除生活開銷後約可投入1.5萬元，但目前已沒有存款，因此開始考慮是否增加00888、0056、VT、VOO、QQQ及部分個股等標的，希望打造更完整的長期存股組合，其中又以高股息ETF最感興趣。

不少網友認為，原PO最大的迷思在於認為「股票愈多愈厲害」。有人指出，0050本身就涵蓋台灣50家大型企業，等於已完成基本分散，不需要為了讓持股看起來豐富而增加標的。也有人表示，持股愈多未必代表績效愈好，過度分散反而容易稀釋報酬，不如持續集中投入0050，讓時間與市場替自己累積資產。

另一項被反覆提及的重點則是收入與資金配置。許多網友建議，以原PO目前月薪3萬多元的情況，相較於研究該增加哪些股票，更重要的是提升工作收入，因為節省支出終究有限，提高每月可投資金額，對長期資產累積幫助更大。同時，也有不少人提醒，投資前應保留緊急預備金，不宜把所有存款都投入股市，以免遇到突發狀況時缺乏周轉資金。

此外，針對原PO偏好高股息ETF，多位網友並不贊成，認為若沒有現金流需求，追求高配息反而可能降低長期總報酬。也有人分享自身經驗，雖然持有數十檔股票，但ETF仍占資產大宗，反而羨慕原PO能維持簡單的投資方式；另有投資人表示，自己也只長期持有0050、VT及聯發科，認為「少沒關係，抱得住才重要」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 存股 高股息 0050元大台灣50 2330台積電 0056元大高股息 VT

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