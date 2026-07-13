15檔愛台積ETF 績效爆發力強

AI旺、先進製程夯，帶動台積電6月營收再創高，護國神山亮麗的財報發威下，13日台積電股價收漲，投信法人表示，台積電身為AI的先進製程龍頭，財務表現搶眼，代表公司營運展望前景發亮，股價中長期有基本面撐腰，中長線投資大有可為，其他諸如IC設計、記憶體、設備材料等次產業，亦有多檔重量級台企值得長期關注，估進入第三季後，市場對高估值、高本益比標的容忍度下降，個股波動加劇，建議投資人不妨適度逆勢勇敢布局，掌握高含積量的愛台積ETF，或直接鎖定半導體ETF淘金，在全球AI與高階製程爆發的多頭行情中，波段漲幅值得期待。

根據CMoney統計，截至今日為止，國內15檔愛台積 (即含積量逾4成) ETF中，今年以來績效表現突出，表現最好的是00904台新臺灣半導體30，年初以來股價含息報酬高達89.96%，其他如00881國泰台灣科技龍頭、009803玉山市值動能50、009809富邦淨零ESG50等3檔，今年以來績效也突破7成以上，股價漲幅相當強勁。

台新臺灣半導體30(00904)ETF經理人黃鈺民表示，台股短線上，市場正密切關注本周台積電法說會。由於最新公布台積電6月營收亮眼，若法說會上台積電繼續釋出營運樂觀展望，可望為台股挹注補漲動能；中長線來看，代理式AI成長推動雲端科技大廠AI資本支出，將帶來全球半導體產業，包括記憶體、先進邏輯製程、先進封裝等3大AI瓶頸的擴產需求續增，有利於相關台半導體廠商營收獲利續旺。

展望後市，台新ETF投資團隊指出，AI半導體仍為台股電子產業鏈價值核心，考慮股價提前反應至少1年，預估全球半導體牛市至少延續至2027年；同時，2027下半年也將值得密切觀察2028~2029年的需求能見度變化。

台新投信預估，今年第三季，正是半導體股價波動提前放大、評價修止劇烈的調整階段，預估只要評價修正合理、半導體漲價題材股，中長期表現仍大有可為，投資人若看好2026年至2027年基本面成長趨勢，建議可以透過愛台積ETF作布局，或直接鎖定半導體ETF，搭配IC設計+記憶體雙組合的台股ETF靈活配置，掌握大賺AI財的布局良機。

台積電本周將召開法說會，市場引頸期盼，其中15檔愛台積ETF績效表現亮眼。圖／台新投信提供

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。