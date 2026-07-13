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單押年代結束了？貝萊德009826「一檔ETF買全球」7月15日開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
市場波動未必只看 VIX，個股之間的波動差異也在升高。(資料來源：彭博)
市場波動未必只看 VIX，個股之間的波動差異也在升高。(資料來源：彭博)

進入2026下半年，全球股市波動加劇，投資人開始思考「單押的年代是否已結束？」貝萊德投信表示，持續看好股市，但不等於要重押單一題材，關鍵是用較廣、較分散的方式參與全球成長。為了讓投資「一次做到較廣及較分散」，貝萊德投信推出貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）將於7月15日至7月21日展開募集，讓一檔ETF布局全球近40國、超過千檔股票，且涵蓋全球約90%可投資股票市值。

貝萊德投信指出，AI浪潮推動的資本支出循環仍在擴散，從半導體、資料中心到電力、能源、基礎建設，全球股市中長期成長動能仍在。但投資難度也同步提高，原因在於，高利率、通膨黏性、政策不確定性、地緣政治衝突，以及 AI 企業能否真正把高期待轉化為營收與獲利，都可能讓市場短線震盪加劇。

進一步觀察美股波動度指數（VIX）雖已自高點回落，但個股平均波動度卻持續走升，意味著大盤看似穩定，個股表現差距卻在拉開。也就是說，未來市場可能不是所有股票一起上漲，而是不同產業、不同主題或公司的表現差距變得更明顯，且輪動可能更快速。

貝萊德iShares世界股票ETF擬任基金經理人楊貽甯表示，在持續看好股市的前提下，投資操作不該把資金集中押注在少數明星個股、單一產業或單一市場，即使看對股市大方向，也可能因為押錯主題、錯過輪動，而承受較大的投資波動。因此建議可將分散多元的世界股票ETF 作為核心配置工具。

以009826為例，它的優勢在於，一筆投資就能參與全球主要市場與多元產業的成長機會，包括美國科技、歐洲製造、日本企業改革、亞洲供應鏈，以及新興市場的長期成長潛力。同時，也較能分散單一國家、單一產業或單一主題短期失速所帶來的風險。

楊貽甯提到，世界股票 ETF 的價值，不在於每次都精準抓到最熱門的市場，而是在全球經濟持續演進時，讓投資人不錯過長期成長的大方向。當 AI、能源轉型、醫療創新、消費升級與基礎建設投資在不同地區輪流發酵，分散布局就能保有參與全球股市上行的機會，同時提高投資組合的韌性。

貝萊德投信強調，投資最難的不是選對股票，而是不錯過大方向。當市場輪動加速、產業分化加劇，「一次擁有全世界」的核心配置，可能比「精選單一贏家」更能走得長久。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 半導體 基金

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