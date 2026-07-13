00961預估配息0.19元！37檔ETF除息大亂鬥 法人：短線高檔震盪
台股今（13）日走勢劇烈震盪，加權指數早盤受美股激勵一度狂飆逾900點、最高衝上46,330點，惟高檔獲利了結賣壓沉重，終場漲幅大幅收斂，僅微幅上漲25.91點，收在45,380.52點，成交量更爆出1兆257億元巨量。
面對指數處於四萬五千點高位且盤中波動加劇，市場避險情緒升溫，「現金先入袋」成為資金當前的主流防禦共識。適逢本周高達37檔上市ETF迎來超級除息周，龐大的收益型買盤正加速湧入避風港。
觀察本周多檔除息名單，涵蓋市值型、高股息與半導體等多元類型，且配息率呈現顯著的「M型化」分水嶺。
法人指出，過去投資人挑選高息ETF多半單純比較殖利率，但如今市場已走向結構性分層。一端是訴求穩定現金流、年化配息率落在4%至5%的固定型產品；另一端則是受惠投組獲利與資本利得帶動，配息率衝上雙位數的動能型產品。
以月配高息型ETF為例，富邦特選高股息30（00900）、富邦臺灣優質高息（00730）每月分別穩定配息0.075元、0.11元，年化配息率分別約4.7%、4.6％。
而FT臺灣永續高息（00961）反映近期換股與權重調整所實現的資本利得，近三個月年化配息率自12%一路攀升至逾18%，兩極化發展趨勢確立。
市場分析，動能型ETF多強調基本面選股，例如先以股東權益報酬率（ROE）大於零為門檻，排除虧損企業後再依股利率與獲利成長率加權，顯示在震盪市況下，高息ETF的競爭核心已實質轉向企業獲利體質，確認資本利得的健康度才能支撐配息延續性。
展望後市，台股成交量維持兆元水準，顯示整體資金動能無虞，但指數位階偏高且電子權值股表現分歧，短線大盤高檔震盪整理機率大增。
法人提醒，在AI與半導體供應鏈持續主導盤勢下，將資金轉向高股息ETF「先領息入袋」固然是持盈保泰的策略，但投資人參與除息不應僅迷信絕對的高年化配息率，更需深入檢視配息來源結構、基金淨值變化以及選股邏輯，才能在波動加劇的市場中兼顧收益與風險。
|配息頻率
|ETF代號
|ETF名稱
|預估配息金額（元）
|月配型
|00934
|中信成長高股息
|0.3
|00961
|FT臺灣永續高息
|0.19
|00936
|台新永續高息中小
|0.12
|00943
|兆豐電子高息等權
|0.12
|00952
|凱基台灣AI50
|0.12
|00964
|中信亞太高股息
|0.12
|00730
|富邦臺灣優質高息
|0.11
|00944
|野村趨勢動能高息
|0.109
|00963
|中信全球高股息
|0.095
|00945B
|凱基美國非投等債
|0.09
|00981T
|平衡凱基雙核收息
|0.082
|00962
|台新AI優息動能
|0.08
|00900
|富邦特選高股息30
|0.075
|00983D
|主動富邦複合收益
|0.06
|00982D
|主動富邦動態入息
|0.052
|季配型
|00927
|群益半導體收益
|1.88
|00905
|FT臺灣Smart
|1.058
|00912
|中信臺灣智慧50
|1
|00904
|新光臺灣半導體30
|0.68
|00992A
|主動群益科技創新
|0.47
|00984A
|主動安聯台灣高息
|0.415
|00947
|台新臺灣IC設計
|0.3
|00956
|中信日經高股息
|0.3
|00960
|野村全球航運龍頭
|0.225
|00908
|富邦入息REITs+
|0.142
|00717
|富邦美國特別股
|0.141
|00714
|群益道瓊美國地產
|0.123
|009805
|新光美國電力基建
|0.1
|半年配
|006208
|富邦台50
|4.75
|00911
|兆豐洲際半導體
|3.5
|00735
|國泰臺韓科技
|3
|00892
|富邦台灣半導體
|2.46
|00692
|富邦公司治理
|1.92
|009804
|聯邦台精彩50
|1.53
|00702
|國泰標普低波高息
|0.68
|00882
|中信中國高股息
|0.55
|00736
|國泰新興市場
|0.25
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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