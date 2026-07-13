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00961預估配息0.19元！37檔ETF除息大亂鬥 法人：短線高檔震盪

聯合新聞網／ 綜合報導
台股高檔震盪下，市場資金轉向37檔ETF除息題材避險，00961預估配息0.19元成焦點。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股高檔震盪下，市場資金轉向37檔ETF除息題材避險，00961預估配息0.19元成焦點。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股今（13）日走勢劇烈震盪，加權指數早盤受美股激勵一度狂飆逾900點、最高衝上46,330點，惟高檔獲利了結賣壓沉重，終場漲幅大幅收斂，僅微幅上漲25.91點，收在45,380.52點，成交量更爆出1兆257億元巨量。

面對指數處於四萬五千點高位且盤中波動加劇，市場避險情緒升溫，「現金先入袋」成為資金當前的主流防禦共識。適逢本周高達37檔上市ETF迎來超級除息周，龐大的收益型買盤正加速湧入避風港。

觀察本周多檔除息名單，涵蓋市值型、高股息與半導體等多元類型，且配息率呈現顯著的「M型化」分水嶺。

法人指出，過去投資人挑選高息ETF多半單純比較殖利率，但如今市場已走向結構性分層。一端是訴求穩定現金流、年化配息率落在4%至5%的固定型產品；另一端則是受惠投組獲利與資本利得帶動，配息率衝上雙位數的動能型產品。

以月配高息型ETF為例，富邦特選高股息30（00900）、富邦臺灣優質高息（00730）每月分別穩定配息0.075元、0.11元，年化配息率分別約4.7%、4.6％。

而FT臺灣永續高息（00961）反映近期換股與權重調整所實現的資本利得，近三個月年化配息率自12%一路攀升至逾18%，兩極化發展趨勢確立。

市場分析，動能型ETF多強調基本面選股，例如先以股東權益報酬率（ROE）大於零為門檻，排除虧損企業後再依股利率與獲利成長率加權，顯示在震盪市況下，高息ETF的競爭核心已實質轉向企業獲利體質，確認資本利得的健康度才能支撐配息延續性。

展望後市，台股成交量維持兆元水準，顯示整體資金動能無虞，但指數位階偏高且電子權值股表現分歧，短線大盤高檔震盪整理機率大增。

法人提醒，在AI與半導體供應鏈持續主導盤勢下，將資金轉向高股息ETF「先領息入袋」固然是持盈保泰的策略，但投資人參與除息不應僅迷信絕對的高年化配息率，更需深入檢視配息來源結構、基金淨值變化以及選股邏輯，才能在波動加劇的市場中兼顧收益與風險。

配息頻率ETF代號ETF名稱預估配息金額（元）
月配型00934中信成長高股息0.3
00961FT臺灣永續高息0.19
00936台新永續高息中小0.12
00943兆豐電子高息等權0.12
00952凱基台灣AI500.12
00964中信亞太高股息0.12
00730富邦臺灣優質高息0.11
00944野村趨勢動能高息0.109
00963中信全球高股息0.095
00945B凱基美國非投等債0.09
00981T平衡凱基雙核收息0.082
00962台新AI優息動能0.08
00900富邦特選高股息300.075
00983D主動富邦複合收益0.06
00982D主動富邦動態入息0.052
季配型00927群益半導體收益1.88
00905FT臺灣Smart1.058
00912中信臺灣智慧501
00904新光臺灣半導體300.68
00992A主動群益科技創新0.47
00984A主動安聯台灣高息0.415
00947台新臺灣IC設計0.3
00956中信日經高股息0.3
00960野村全球航運龍頭0.225
00908富邦入息REITs+0.142
00717富邦美國特別股0.141
00714群益道瓊美國地產0.123
009805新光美國電力基建0.1
半年配006208富邦台504.75
00911兆豐洲際半導體3.5
00735國泰臺韓科技3
00892富邦台灣半導體2.46
00692富邦公司治理1.92
009804聯邦台精彩501.53
00702國泰標普低波高息0.68
00882中信中國高股息0.55
00736國泰新興市場0.25

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息

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