00961預估配息0.19元！37檔ETF除息大亂鬥 法人：短線高檔震盪

台股今（13）日走勢劇烈震盪，加權指數早盤受美股激勵一度狂飆逾900點、最高衝上46,330點，惟高檔獲利了結賣壓沉重，終場漲幅大幅收斂，僅微幅上漲25.91點，收在45,380.52點，成交量更爆出1兆257億元巨量。

面對指數處於四萬五千點高位且盤中波動加劇，市場避險情緒升溫，「現金先入袋」成為資金當前的主流防禦共識。適逢本周高達37檔上市ETF迎來超級除息周，龐大的收益型買盤正加速湧入避風港。

觀察本周多檔除息名單，涵蓋市值型、高股息與半導體等多元類型，且配息率呈現顯著的「M型化」分水嶺。

法人指出，過去投資人挑選高息ETF多半單純比較殖利率，但如今市場已走向結構性分層。一端是訴求穩定現金流、年化配息率落在4%至5%的固定型產品；另一端則是受惠投組獲利與資本利得帶動，配息率衝上雙位數的動能型產品。

以月配高息型ETF為例，富邦特選高股息30（00900）、富邦臺灣優質高息（00730）每月分別穩定配息0.075元、0.11元，年化配息率分別約4.7%、4.6％。

而FT臺灣永續高息（00961）反映近期換股與權重調整所實現的資本利得，近三個月年化配息率自12%一路攀升至逾18%，兩極化發展趨勢確立。

市場分析，動能型ETF多強調基本面選股，例如先以股東權益報酬率（ROE）大於零為門檻，排除虧損企業後再依股利率與獲利成長率加權，顯示在震盪市況下，高息ETF的競爭核心已實質轉向企業獲利體質，確認資本利得的健康度才能支撐配息延續性。

展望後市，台股成交量維持兆元水準，顯示整體資金動能無虞，但指數位階偏高且電子權值股表現分歧，短線大盤高檔震盪整理機率大增。

法人提醒，在AI與半導體供應鏈持續主導盤勢下，將資金轉向高股息ETF「先領息入袋」固然是持盈保泰的策略，但投資人參與除息不應僅迷信絕對的高年化配息率，更需深入檢視配息來源結構、基金淨值變化以及選股邏輯，才能在波動加劇的市場中兼顧收益與風險。

配息頻率 ETF代號 ETF名稱 預估配息金額（元） 月配型 00934 中信成長高股息 0.3 00961 FT臺灣永續高息 0.19 00936 台新永續高息中小 0.12 00943 兆豐電子高息等權 0.12 00952 凱基台灣AI50 0.12 00964 中信亞太高股息 0.12 00730 富邦臺灣優質高息 0.11 00944 野村趨勢動能高息 0.109 00963 中信全球高股息 0.095 00945B 凱基美國非投等債 0.09 00981T 平衡凱基雙核收息 0.082 00962 台新AI優息動能 0.08 00900 富邦特選高股息30 0.075 00983D 主動富邦複合收益 0.06 00982D 主動富邦動態入息 0.052 季配型 00927 群益半導體收益 1.88 00905 FT臺灣Smart 1.058 00912 中信臺灣智慧50 1 00904 新光臺灣半導體30 0.68 00992A 主動群益科技創新 0.47 00984A 主動安聯台灣高息 0.415 00947 台新臺灣IC設計 0.3 00956 中信日經高股息 0.3 00960 野村全球航運龍頭 0.225 00908 富邦入息REITs+ 0.142 00717 富邦美國特別股 0.141 00714 群益道瓊美國地產 0.123 009805 新光美國電力基建 0.1 半年配 006208 富邦台50 4.75 00911 兆豐洲際半導體 3.5 00735 國泰臺韓科技 3 00892 富邦台灣半導體 2.46 00692 富邦公司治理 1.92 009804 聯邦台精彩50 1.53 00702 國泰標普低波高息 0.68 00882 中信中國高股息 0.55 00736 國泰新興市場 0.25

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。