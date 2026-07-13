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台股高檔震盪 00685L、0050股東增加萬人起跳

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

台股7月陷入高檔震盪整理格局，但「第四法人」對台股深具信心，持續透過ETF買超台股，其中，包含群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50以及主動凱基台灣等十檔台股ETF受益人數增加逾萬人，買盤持續逢低進場布局。

根據統計，本月來台股ETF增加前十大依序為群益臺灣加權正2的119,367人、元大台灣50的73,102人、主動凱基台灣49,402人、主動復華未來50的46,041人、元大高股息30,298人、群益半導體收益27,326人、凱基台灣TOP50的17,784人、元大台灣50正2的16,699人、群益台灣精選高息16,450人、永豐台灣ESG的10,128人。

截至7月8日，元大台灣50規模突破2.2兆元，經理費率降至0.07%，未來隨著規模持續成長，將趨近0.05%，有利投資人長期存股。

元大台灣50目前投資人數來到331萬人，其中，120萬人採定期定額，每月逾百億資金穩定入場買超權值股，在「資金集中、標的集中」下，強大力量形成護航台股的「第四法人」，將是未來台股攻克5萬大關的重要基石。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 群益 凱基

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