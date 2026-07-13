台股開高走低 ETF 也多空交戰 成交前五大有3檔 ETF、0050零股交易旺

隨著人工智慧（AI）進入高速發展期，市場資金過去多聚焦於記憶體、被動元件與載板等中下游硬體，然而半導體先進製程、AI資料中心所需的上游關鍵資源，正成為各國爭相搶奪的戰略資產。 財經Youtuber小童在影音節目中指出，支撐AI運算的「核能電力（鈾礦）」、高階晶片與電動車必備的「稀土元素」，以及在地緣政治動盪中守護財富的「黃金」，這三大資源正從傳統原物料轉型為戰略資產。

2026-07-13 09:53