AI交易再成焦點 科技巨頭領軍衝高009820、009801、009807漲相佳

AI題材再度成為市場亮點。儘管台股上周五因颱風假休市，但美股表現強勁，其中科技巨頭漲勢尤為凌厲，帶動標普500指數逼近歷史高點。法人表示，市場持續上修標普500指數成分企業的獲利預期，隨著美股第2季財報季即將登場，科技龍頭企業表現備受關注，高比例布局資訊科技產業的企業可望繳出優於預期的成績單，建議投資人持續關注並布局美國科技ETF。

受美股連日走揚激勵，在台掛牌的美股ETF 13日表現亮眼，盤中漲幅超過1%的原型美股ETF，包括元大納斯達克精選（009820）、中信美國創新科技（009801）、台新標普科技精選（009807）、國泰北美科技（00770）及大華美國MAG 7+（009815）等。

根據FactSet統計，市場預估標普500指數企業第2季獲利將較去年同期成長23.6%，可望連續兩季維持逾20%的獲利增幅。其中，晶片類股表現最為突出，第2季獲利成長率預估高達136%。不過，隨著營運成本增加，企業獲利率可能較上季下滑，相關數據也將成為市場檢視重點。法人提醒，在美股已處高檔區間之際，若財報或展望釋出不如預期的訊息，恐引發獲利了結賣壓，進而造成股市短線修正。

中信美國創新科技ETF（009801）經理人張苡琤表示，科技巨頭持續擴大資本支出，推動AI基礎建設需求快速成長，市場也陸續上調美國企業全年獲利成長預期，反映整體企業基本面尚未出現衰退跡象。若第2季財報表現優於市場預期，將有機會進一步成為推動美股續揚的重要動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。