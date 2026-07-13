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100萬放銀行、0050或0056差多少？擺脫「過度努力」死腦筋：認知決定財富

聯合新聞網／ 懸緝思維
閒置資金存放位置不同將導致巨大資產差異，定存利率僅1.7%，而0050與0056含息報酬則達63%與50%，顯見擺脫過度努力、提升財商認知並長期持有股票市場的重要性。中央社
閒置資金存放位置不同將導致巨大資產差異，定存利率僅1.7%，而0050與0056含息報酬則達63%與50%，顯見擺脫過度努力、提升財商認知並長期持有股票市場的重要性。中央社

只是把錢放在不同的位置 將決定你能賺到多少錢！

你知道嗎？如果你有一筆100萬的閒置資金，存放的位置不同，就會有不同的結果！

放在定存1.7%利率的銀行，一年到期，會賺到1.7萬元利息報酬。

放在0050，截止今年7月含息報酬63%，100萬額外幫你賺到63萬元。

放在0056，截至7月含息報酬50%，100萬會幫你賺到50萬元。

同樣的100萬，你的認知，將會決定會把閒錢放在哪？

要是以前的我，我一定會把錢放在定存。因為從小，父母就教我們要把錢存在銀行，唯有省吃儉用，未來才有退休的底氣。但是，當我翻開理財書籍時，我才發覺，父母所教導的存在銀行只對了一半，將資產變大的最好方式，就是投入股票市場。

結果呢？從今年台股的表現，明顯可以看出，光是放定存及股票市場，資產增值的幅度卻是如此巨大差異。

其實，這巨大分水嶺就是「認知」。你一定有聽過這句話：「人無法賺到認知以外的財富。」

賺錢的認知，並不是每個人天生都具備的，如果從小成長環境沒有人教導，就得需要靠後天學習才能累積而來。舉凡一些成功的企業家：巴菲特、比爾蓋茲、馬斯克、納瓦爾…每個人都是靠閱讀改寫人生的。

有人會說，就不是簡單的被動投資嗎？有什麼好說的。

其實，人真的很習慣「過度努力」。因為努力，才覺的得到的果實是甜美的，根本不相信長期持有是會賺錢的。

回到文章開頭的閒置資金。假設你已經知道放在的位置不同，就會有不同的結果。如果你不夠勇敢，那麼你可以試著撥出一點資金投入市場看看，一旦當你真的透過被動投資賺到錢時，你就會知道，原來賺錢是可以很簡單的。只需要將錢放在股票市場，並花點耐心等待即可。

如果你覺得財商還需要提升，推薦你先讀這幾本書：

《金錢超思考》

《致富心態》

《納瓦爾寶典》

《有錢人想得和你不一樣》

《富爸爸&窮爸爸》

◎感謝 懸緝思維 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF 銀行 定存

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