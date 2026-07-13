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挖掘全球AI產業贏家 主動復華全球50 00409A 8月12日開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
復華投信再推出復華全球未來50主動式ETF，簡稱主動復華全球50，代號00409A。圖／AI生成
復華投信再推出復華全球未來50主動式ETF，簡稱主動復華全球50，代號00409A。圖／AI生成

繼聚焦台股的主動復華未來50（00991A）繳出亮眼成績單之後，復華投信再推出復華全球未來50主動式ETF，簡稱主動復華全球50，代號00409A，將透過投研團隊及經理人主動選股，掌握大趨勢下的全球50檔產業贏家股票，預計8月12日起開募。

為協助投資人在全球AI快速演進的時代中，發掘受惠AI紅利的大型權值股，以及極具潛力的非AI供應鏈股票，復華投信未來系列主動式ETF再添利器，最新推出「主動復華全球50ETF（00409A）」將投資範疇拉得更廣、挖得更深、調得更快！

特別的是，00409A為國內首檔採用一位核心經理人搭配二位協管經理人的主動式ETF，50檔成分股布局採雙引擎架構，核心配置預計30~35檔；增強動能配置預計10~20檔，預計8月12日開募，此外，復華投信推出客戶專屬預購服務，預計8月3日起跑，並可於元大證、永豐金證、富邦證、凱基證、群益證、統一證、兆豐證、華南永昌證、中信證、康和證、國泰證、台新證、第一金證、合庫證、國票證、玉山證等券商申購。

復華投信指出，AI時代常常是贏家大贏並成為全球大型權值股，然而AI產業變化速度愈來愈快，投資決策不再只是單一經理人的戰場，透過研究團隊的廣度、深度及速度，進一步主動發掘未被發現或被誤解之長線好股票。

復華投信表示，除了科技業，包括有能力投資AI、利用AI，以改變生意模式、強化競爭力的企業，例如金融業、軍工產業、機器人，與製藥業等，將成各行各業的領導者，並提供市場投資機會，透過研究團隊分工合作，進一步提高投資勝率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00991A主動復華未來50

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