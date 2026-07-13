0050與安聯台灣科技基金績效大比拚！「小朋友才做選擇」詹璇依教用64法則配置

近期主動式ETF在市場掀起熱烈討論，許多剛開戶的投資新手與市場小白紛紛詢問，過往投資台股的起手勢多半是無腦買進元大台灣50（0050），但在主動式投資浪潮下，是否該轉向申購近期極具話題性的「安聯台灣科技基金」？對此，財經主持人詹璇依在影音內容中分享十年歷史數據，為投資人全面拆解主被動投資的邏輯與配置策略。

針對新手小白的煩惱，詹璇依首先點出0050的優勢在於其為台股標竿，邏輯簡單易懂，即是複製大盤並買下台灣市值最強的前50大公司。

目前0050成分股中以護國神山台積電佔比最高，將近達六成。不過以市值權重計算的缺點在於，大多頭時期若電子科技股漲勢凌厲，陣容中其他非電子科技類的傳統產業或金融股，可能就會相對拖累整體的指數表現。

相較之下，主動型基金的靈魂在於由經理人操盤獵取「超額報酬」。以目前全台規模超過2000億元的台股基金王者安聯台灣科技基金為例，其成分股受限於法規，單一個股佔比上限約在10%至25%之間，這讓經理人不會重倉押注單一市值龍頭，而是圍繞在AI供應鏈等「護國群山」中尋找更具爆發力的中型股。

經理人快狠準的進出場眼光能創造極佳報酬，但相對地，高波動度也是投資人必須承擔的風險。

主被動投資的績效差異究竟有多大？詹璇依拿出有圖有真相的歷史數據，以2016年至2026年6月的「十年報酬率」進行對比：

元大台灣50指數（大盤標竿）： 十年漲幅超過500%（資產翻5倍），年化報酬率約18%。 台灣資訊科技指數（純科技股表率）： 十年漲幅約1000%（資產翻10倍），年化報酬率約26%。 安聯台灣科技基金（經理人主動操作）： 十年漲幅高達3000%（資產翻30倍），年化報酬率高達40%左右。

面對如此驚人的數據，新手究竟該如何選擇？詹璇依認為，這取決於個人的風險承受度。如果投資目的僅是追求資產穩健累積、打贏通膨，且相信台灣國力會隨大盤穩定成長，那麼完全無腦的被動市值型0050是最安心的選擇。

但若本身完全信任科技循環與經理人專業，且心臟夠大顆、確信投入的都是不影響生活的閒錢，並渴望賺取倍數的超額報酬，則適合選擇主動型的台股科技基金。

至於已經扣款0050多年的投資老手，若想在AI大多頭的浪潮中參與財富重分配，詹璇依建議可以調整資金比例，例如：將原本月扣1萬元的0050，改為「6000元扣0050、4000元扣安聯台灣科技」，以6比4的黃金比例配置感受波動；甚至也能嘗試主被動各半對賭科技牛市。

在影片尾聲詹璇依強調，「小朋友才做選擇」，主動與被動投資並無絕對優劣，投資人應與時俱進，透過核心與衛星資產的主被動搭配，找出最適合自己風險承受度的賺錢工具。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。