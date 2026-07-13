009821上市溢價13%遭套牢？陳重銘點名成分股：包辦黃金與鈾礦…成AI敗金價

＊原文發文時間為7月12日

針對市場上備受關注的稀土原物料題材，財經專家「不敗教主」陳重銘在影音內容中深入分析其核心重要性。

他指出，過去只要美中兩國爆發關稅戰或貿易戰，中國往往會祭出「稀土牌」作為極限施壓與談判的關鍵籌碼，甚至曾有日本人員企圖從中國大陸私運稀土遭逮捕、以及日本因國內缺乏稀土而必須拆解人氣壓縮機進行資源回收的案例。

稀土之所以地位極其關鍵，主因在於現今蓬勃發展的AI晶片、電動車（自動車）及智慧機器人等尖端科技，皆高度仰賴稀土作為不可或缺的底層原料。

面對這波原物料熱潮，不少投資人將目光投向野村稀土關鍵資源（009821）這檔ETF。

陳重銘回顧，009821在上市之初，由於市場瘋搶稀土題材，導致市價出現高達13%的嚴重溢價，股價一度從15元的發行價被炒高至18元以上。當時他曾公開發文提醒投資人注意溢價風險，而隨後該檔ETF股價也一路修正，近期已跌至13元左右，自高點修正幅度不小。

對於「稀土前景看好、股價為何跌勢慘烈」的疑問，陳重銘一針見血地指出，投資人忽略了該檔ETF名稱中的「關鍵資源」四個字。009821並非純稀土基金，其成分股主要由「稀土、鈾礦、黃金」三大主軸共同組成。

雖然AI發展既催化了稀土需求，也因龐大耗電量帶動核電關鍵原料「鈾礦」的商機，且這兩大原物料與黃金在過去幾年皆創下驚人漲幅，但近期國際金價從每盎司高點開始出現明顯回檔修正。

由於009821內部有高達三分之一的部位與黃金高度連動，因此資產規模不可避免地受到金價回檔的拖累。

陳重銘坦言，這檔關鍵資源ETF在發行時程上顯得有些「生不逢時」，若能提早兩年問世，正好能完整享受前幾年的大多頭行情；如今許多成分股已漲至歷史相對高點，價格面臨技術性修正實屬正常。

他建議，不論是目前已經在車上的套牢族，還是對該領域有興趣的投資人，在操作這類主題型ETF時，務必要徹底釐清其底層資產組合，切勿因盲目追逐單一題材而錯估整體的波動風險。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。