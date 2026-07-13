009821迎AI上游剛需利多！小童點「核心鈾礦5年狂飆9倍」：搭0050擁超額報酬

AI上游資源成戰略資產 稀土鈾礦黃金三合一受矚目

隨著人工智慧（AI）進入高速發展期，市場資金過去多聚焦於記憶體、被動元件與載板等中下游硬體，然而半導體先進製程、AI資料中心所需的上游關鍵資源，正成為各國爭相搶奪的戰略資產。

財經Youtuber小童在影音節目中指出，支撐AI運算的「核能電力（鈾礦）」、高階晶片與電動車必備的「稀土元素」，以及在地緣政治動盪中守護財富的「黃金」，這三大資源正從傳統原物料轉型為戰略資產。

他針對近期推出的「野村稀土關鍵資源（009821）」進行解析。

全球科技巨頭瘋搶核電 鈾礦躍升AI電力剛需

小童指出，該指數為全台首檔將稀土、鈾礦與黃金「三合一」打包的主題型商品，雖然其涵蓋全球特定主題導致經管費合計約在1%以上、成本逼近主動式商品，但其投資邏輯具有獨特優勢。

該指數跨國合作編制，採平均權重法從全球網羅40檔相關概念股，並設有單一公司權重5%的上限，能有效分散個股風險。

針對核能燃料「鈾礦」的必要性，小童引述高盛近期對資料中心容量成長的預期，指出明年年底全球資料中心用電需求最高上看三倍成長，2030年更可能暴增258%。

由於核能發電具備24小時不間斷供電的穩定性，且幾乎不產生溫室氣體，微軟、Meta等科技巨頭已相繼與美國核能巨頭CEG簽訂20年長期購電合約，使鈾礦成為AI浪潮下的剛需，近五年鈾礦概念股更創下963%的驚人漲幅。

歐美重組去中國化供應鏈 稀土產權具進攻動能

在「稀土」配置方面，小童解釋稀土是17種化學元素的總稱，在電動車馬達、AI伺服器及軍工國防上皆不可缺。

目前全球高達七成產量與八成精煉能力壟斷在中國手中，引發歐美各國對供應鏈自主的擔憂。近年美國宣佈啟動金庫計劃、歐洲建立關鍵原料法案，全世界積極重組「去中國化」供應鏈，同步推升稀土概念股近一年累積高達178%的報酬率。

小童分析，009821以高需求的「鈾礦」與「稀土」作為進攻的矛，並搭配「黃金」作為防守的盾。

雖然黃金短線受總經層面利率與戰爭趨緩影響相對弱勢，但中長期仍受惠各國央行去美元化、提高兩倍儲備量的長多軌道，且目前已回踩年初的密密集交區。

前鋒配守門員抗波動 建議搭配市值型操作

最後，小童以世足賽的「前鋒與守門員」比喻，稀土與鈾礦雖進攻力強，但具備高波動的景氣循環特點，搭配相關係數低（約0.4~0.5）的黃金恆定守門，才能在市場回檔時控制下檔風險。

數據顯示，該指數過去五年驚人成長547%，幾乎是同期標普500指數（113%）的五倍。

小童建議，若投資人已具備0050或006208等市值型核心配置，想增加進攻配比，該指數是避開半導體高相關性的新選擇；但若屬保守族群，能隨市值動態調整的指數型商品仍是穩健首選。

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