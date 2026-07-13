海外債十強逆勢抗跌 本月來績效皆逾0.7% 00989B成長0.9%居冠

通膨憂慮再起，美公債殖利率7日急揚，10年期殖利率升至4.5511%，造成海外債券ETF 8日普遍下跌。不過根據CMoney統計，7月以來海外債券ETF前十強，績效都在0.7%以上，表現逆勢抗跌。

其中，台新美國非投等債ETF（00989B）於7月15日迎首次除息，受到首次配息0.082元激勵，吸引避險買氣升溫，8日收盤價10.28元，收盤價再創新高，且根據CMoney統計，7月以來截至9日，00989B的累積漲幅達0.9%，居所有海外債券ETF績效排名之冠。

台新投信美國非投等債ETF經理人簡大為表示，00989B為一檔純美國、美元計價、且聚焦BB與B評級之非投等債ETF，嚴格排除CCC級高風險債券，加上成分債多元且分散，上市來即受市場矚目，該檔ETF主要被動追蹤「ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數」，ETF持有有89檔成分債，平均到期殖利率達7.73%、平均票息率達8.93%、平均存續期間僅3.01年。

7月以來海外債券ETF績效表現前十強

根據台新投信官網資料顯示，00989B預計7月15日首次除息，首次配息金額達0.082元，單次配息率達0.79%，為月配息，7月14日為除息前最後買進日，並在8月4日領息。

分析師表示，市場憧憬美國經濟復甦，將帶動非投等債企業財務狀況改善，非投等債由於具利差優勢，加上票息率佳、配息水準吸金，帶動7月以來非投等債ETF申購買氣熱，是存債領息投資人打造穩健現金流的最佳工具，可考慮在除息日前優先卡位。

台新投信ETF投資團隊強調，00989B受惠於債券標的存續期間較短，明顯低於傳統公債及投等債，受市場利率波動小，加上在非投資等級債券中，00989B主要鎖定BB級與B 級企業債，屬於規模較大、營運相對穩健的產業龍頭企業，公司違約率極低；同時，為了強化ETF防禦力，00989B所追蹤的指數，將單一產業的比重嚴格控制在10%以下，避免因單一產業景氣反轉而影響整體資產。

國泰收益非投等債ETF基金經理人陳韻竹指出，現階段債券配置應以息收為主；對非投資等級債而言，除了關注票息水準外，更需重視信用風險與違約率控管。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。