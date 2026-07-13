主動式台股 ETF 夠力 00982A、00984A等三檔近月繳出正報酬

近一個月來，台股上沖下洗，指數從43K一路攀高至47K以上新高位置；但面臨短線漲多所帶來的評價壓力、科技股資本支出展望雜音及美伊情勢變化等干擾，大盤波動加劇，具多策略的主動式台股ETF表現嶄露韌性。

根據統計，觀察數十檔主動式台股ETF近一個月表現，僅主動群益台灣強棒（00982A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動統一升級50（00403A）等三檔繳出正報酬；其中，主動安聯台灣高息是首檔高股息主題的主動式台股ETF。

若再觀察今年來單位數與規模成長率，也可以發現，特定成長型或是高股息主題的主動式ETF，也呈現逆勢或相當幅度的成長，顯示主動、多策略動盪的市場下更容易受市場青睞；以主動安聯台灣高息為例，今年來單位數成長逾八成、規模更是翻倍、成長率達171%。

安聯投信表示，台股正由過去單邊多頭行情，轉向波動加劇、類股輪動加速的新階段，預期未來市場將更容易受到利率政策、資金流向及國際政經情勢等多面向的影響，應對策略也更需植入兼顧收益與成長的多策略因子，才能靈活面對市場變化。

安聯投信分析，下半年資金輪動現象可望更加明顯，除了AI及科技股有望持續受惠於長期成長趨勢外，金融、傳產及高股息族群亦有機會受惠於資金回流與配息題材，形成類股輪漲格局。面對震盪加劇的市場環境，兼具分散風險與靈活操作優勢的ETF，可望成為投資人重要布局工具。

主動安聯台灣高息ETF經理人廖本隆表示，市場關注焦點除了企業獲利成長動能外，隨著下半年進入傳統配息旺季，除權息行情也將成為未來數個月的重要觀察指標。在資金追求穩定現金流與投資收益的背景下，高股息相關標的預期將持續受到市場青睞。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易指出，台股基本面的長線支柱未動搖，加上今年大盤在大漲後，整體台股PE仍維持在區間中下緣的18倍，顯示台股後勢仍具巨大估值上修空間，建議投資入可利用大盤修正時期，擇時擇優布局具有長期競爭優勢公司。

操作策略上，由於指數已處於高位，投資人應避免情緒性盲目追高，建議採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。