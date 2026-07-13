00927年化配息率逾18%

本周即將迎來7月台股科技ETF除息高峰，統計包括群益半導體收益（00927）、主動群益科技創新（00992A）、富邦台灣半導體（00892）等共八檔將在本周除息。

在這波除息的台股科技ETF中，以今年來含息報酬率來看，00927上漲104.5%漲幅居冠；再以年化配息率來看，00927也是以逾18%居冠，堪稱是績效、配息雙冠王。

統計顯示，群益半導體收益配息金額倍數成長，這次配1.88元，預估年化配息率高達18.2%，今年來含息也大漲104.5%，成為台股科技ETF配息與漲幅雙翻倍、息利雙收最可期的台股科技ETF。投資人如果想參與配息以達到息利雙收，最晚需在15日買進。

群益半導體收益兼具「半導體」與「高息」兩大市場火熱主題，統計顯示，過去12次配息填息率達到100%，這次為第13次配息，金額1.88元，年化配息率高達18.2%，連續三季創下配息金額新高。相較上一季的每單位0.94元，成長率高達100%。

群益投信指出，00927追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，成分股著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，是台灣首檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF。

法人表示，由於今年來科技半導體漲勢凌厲，連帶也讓科技型台股ETF報酬率亮麗。特別是如果配息率不錯的台股科技ETF，更是值得投資人留意息利雙收的投資契機。投資台灣半導體產業，最佳選擇就是00927，不僅能完全搭上AI的趨勢潮流，也能滿足「投資不能沒有台積電，也不能只有台積電」。

雖然台股近期盤勢震盪加劇，不過，在科技產業成長趨勢未變及內需穩健下，台股中長期表現仍看佳。隨著評價面走高，股市波動難免，但整體而言，行情機會大於風險。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，建議投資人可續抱台股科技高息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。