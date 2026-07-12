上周三大法人買超第一名ETF是這檔！00919居次、高股息夯

上周台股漲多拉回，下跌3.0%。觀察三大法人ETF買盤，可以明顯發現也轉往較偏防禦之標的，例如不動產、高股息與債券。上周三大法人買超最多的ETF是復華富時不動產（00712），高達8.9萬張，其次是群益台灣精選高息（00919）有5.9萬張，第三名是富邦金融投等債（00785B），也有5.5萬張。

上周三大法人買超第四至第十名ETF為元大台灣50反1、富邦恒生國企正2、大華優利高填息30、國泰收益非投等債、期元大S&P原油反1、中信中國50正2，以及元大台灣價值高息。也有部分資金轉進陸港股，轉戰基期較低的股市。

大華優利高填息30ETF（00918）經理人郭修誠表示，隨著全球AI伺服器需求持續火熱，加上金融股今年獲利與股利發放亮眼，台股在第3季開局首日即迎來多頭資金強力支撐，樂觀看待下半年行情。

展望2026下半年，郭修誠指出，金融板塊可望扮演核心要角，同時，在AI PC與高階伺服器出貨動能加溫下，AI供應鏈亦極具潛力，2026下半年台股基本面與資金面雙軌共振，建議投資人逢低布局、偏多操作。

郭修誠表示，00918追蹤指數的成分股聚焦企業的「獲利基本面」以及「高填息歷史」兼具的標的，隨著下半年大盤震盪向上，高殖利率族群不僅能發揮抗震效果，更在基本面推升下具備填息潛力。投資人可藉由分批布局高股息ETF，掌握台股第3季的旺季效應與資金紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。