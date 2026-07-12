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主動式ETF上周加碼前十名 日月光投控第一、禾伸堂緊追在後

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
統計上周主動式ETF加碼前十名台股，日月光投控獲得2,881張加碼榮登第一。聯合報系資料照
統計上周主動式ETF加碼前十名台股，日月光投控獲得2,881張加碼榮登第一。聯合報系資料照

主動式ETF規模今年來「暴風式」成長，成交量居高不下，主動式ETF加碼之標的也成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股日月光投控（3711）獲得2,881張加碼榮登第一，其次是禾伸堂（3026）以2,429張緊追在後，新纖（1409）以1,657張獲得第三名。

加碼四到十名分別是環球晶（6488）、南電（8046）、台化（1326）、順達（3211）、台光電（2383）、華通（2313），以及台灣高鐵（2633）。產業來看，主動式ETF加碼還是以電子股為主，以電子零組件（包括被動元件、PCB／ABF）、半導體（封測、矽晶圓）為主。

統一投信投研團隊表示，AI需求仍強勁，雖然部分零組件族群可能受到新品遞延影響，壓抑短線股價表現。但整體來說，台股主軸仍是AI，只是資金動能將轉向受惠AI成長，並具備明確漲價循環題材的類股。例如被動元件、記憶體、載板、CCL（銅箔基板）及矽晶圓等，後市表現可期。與台股半導體龍頭高度相關的設備、耗材與廠務工程等概念股，有望吸引資金卡位，具備投資潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 日月光投控 禾伸堂 新纖 台股 半導體

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