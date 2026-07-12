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00929、00927都在列！本周9檔台股科技ETF除息 4檔年化配息率逾10%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

本周即將迎來7月台股科技ETF除息高峰，共九檔ETF除息，包括群益半導體收益（00927）、復華台灣科技優息（00929）、富邦台灣半導體（00892）、主動群益科技創新（00992A）、凱基台灣AI50（00952）、台新AI優息動能（00962）、新光臺灣半導體30（00904）、兆豐電子高息等權（00943）、台新臺灣IC設計（00947）。

以年化配息率來看，共有四檔ETF的年化配息率超過10%，依次為群益半導體收益的18.2%、復華台灣科技優息的14.9%、富邦台灣半導體的11.2%、主動群益科技創新的10.6%。

以今年來含息報酬率來看，則是以群益半導體收益上漲104.5%漲幅居冠，緊接著是富邦台灣半導體的102.5%、台新臺灣IC設計的98.7%。

00927這次配1.88元，已連續三季創下配息金額新高，且相較上一季的每單位配發0.94元，成長率高達100%。00927累計已配息12次，填息率達100%，讓投資人息利雙收。

群益投信指出，00927追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，成分股著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，是台灣首檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF。

00929則是台灣首檔月配息台股ETF，追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數，最新規模來到1,372億元，這次配息0.38元，高於6月的0.26元、5月及4月的0.13元。

法人表示，由於今年來科技半導體漲勢凌厲，連帶也讓科技型台股ETF報酬率亮麗，特別是如果配息率不錯的台股科技ETF，更是值得投資人留意息利雙收的投資契機。

雖然台股近期盤勢震盪加劇，但法人認為，科技產業成長趨勢未變，且內需穩健，台股中長期表現仍看佳。隨著評價面走高，股市波動難免，但整體而言，行情機會大於風險。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，建議投資人可續抱台股科技高息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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