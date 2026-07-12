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黃鐙輝幫3子買006208已賺「超過百萬」！曝自己帳戶買0050方便做出區隔

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黃鐙輝幫3子買006208已賺「超過百萬」！曝自己帳戶買0050方便做出區隔

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人黃鐙輝看好台股長線多頭，分享兩年前將3個小孩的壓歲錢重押006208並逢低補倉，如今已替孩子們帳上資產加總已賺破百萬。圖／伊甸基金會提供
藝人黃鐙輝看好台股長線多頭，分享兩年前將3個小孩的壓歲錢重押006208並逢低補倉，如今已替孩子們帳上資產加總已賺破百萬。圖／伊甸基金會提供

藝人黃鐙輝日前受邀擔任伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」公益大使，於7月2日出席記者會並接受媒體訪問；談到近期熱絡的台灣股市，黃鐙輝抱持非常樂觀的看法...

他直言，現在市場明顯就是多頭，台灣的半導體與AI產業已經是全世界的領頭羊，當所有的資金都往這裡灌進來時，投資人根本不需要去過度預設什麼時候會反轉或崩盤。

他強調，自己投資策略屬於長期持有，既不當沖也不碰短線與處置股，有閒錢就慢慢投入多頭市場。他認為，即使大盤未來真的面臨空頭修正在所難免，大跌時反而是買進的機會，用生活用不到的閒錢長線投資，完全不會影響日常生計。

黃鐙輝在受訪時更首度大方分享個人的「爸爸經」與理財心法。

他透露，兩年前為了替家中的三個小孩進行資產規劃，他將孩子們的壓歲錢全部集合起來，全數投入富邦台50（006208）...之所以選擇006208而非元大台灣50（0050），是因為他自己也有波段或長線的部位，開立不同的市值型ETF帳戶能方便與孩子的資產做出區隔。

黃鐙輝笑稱，壓歲錢的金額其實有限，這兩年只要碰到大盤大跌或面臨地緣政治等短期利空回檔時，他就會主動掏出自己的錢幫小孩加碼補倉，目前三個孩子的006208帳戶資產已經順利翻倍，三個小孩加起來的帳戶獲利高達新台幣百萬元以上。

他計畫這筆資金在孩子長大前絕不變賣，未來將作為他們出國留學、做生意或買房投資的創業第一桶金。

除了市值型ETF的長期配置，黃鐙輝表示自己偶爾仍會操作一部分個股。

他透露，雖然他並非專業分析師也沒有證照，但先前布局的記憶體族群已經賺到波段利潤並提早獲利出場，目前手頭上還留有極少數的記憶體以及PCB（印刷電路板）載板等個股，操作上會採取技術面與時間控管的短線策略。

不過他仍強烈建議投資新手，個股操作需要高度技術，一般大眾最穩健的理財方式還是「長線存指數」，跟隨大盤成長即可。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

006208富邦台50 0050元大台灣50 黃鐙輝 ETF AI 指數化投資

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