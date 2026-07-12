快訊

兩岸觀策／從北京「窮台」10年 看兩岸對彼此的誤判

每周重訓多久好？研究揭最佳時間：90至120分鐘助降死亡風險

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基雙00981T配息0.082元 7月15日為最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

凱基雙核收息債股平衡ETF（00981T）迎來掛牌上市以來第七次配息，期前公告出爐，每受益權單位擬配發新臺幣0.082元，前六次每單位配發金額分別為0.054元、0.056元、0.057元、0.057元、0.065元，以及0.071元。預計7月16日除息、8月11日發放，有意參與除息的投資人，7月15日為最後買進日。

平衡凱基雙核收息ETF（00981T）研究團隊指出，美國聯準會（Fed）新任主席Warsh首次主導的FOMC會議落幕，市場給予鷹派解讀，降息門檻不僅提高，未來政策的轉向與否也將更取決於經濟表現，不過市場普遍仍認為今年下半年政策利率將維持不動，而目前各類債券殖利率仍多穩居於10年平均之上，長線息收優勢與配置價值依然穩固。

受到部分成熟市場公債殖利率下行的帶動，整體投資級與綜合債市投資氣氛回暖。隨著利率風險暫時降溫，資金顯著流入高品質債券資產，利差保持相對縮窄狀態，為整體信用債市結構提供良好支撐。平衡凱基雙核收息ETF（00981T）研究團隊表示，由於企業獲利提升及資產負債表轉佳，近日強勁資金流入投資級公司債，其中BBB級債受惠高殖利率及穩健基本面雙重加持，續成資金寵兒，帶動利差快速收斂。

除了債市投資氛圍回溫，股市熱度依舊不減，AI族群持續擔綱投資主軸，美系雲端服務供應商的資本支出力道亦讓台廠供應鏈訂單能見度暢旺。根據主計處數據，我國5月外銷訂單達 894.8億美元、年增47.2%，創下歷史單月次高紀錄，其中，資通訊產品年增 67.2%、電子產品年增 61.2%（註1），顯示AI 與雲端需求仍為驅動出口主力；另外，5月景氣對策信號續呈紅燈、領先指標連續十個月上升，景氣熱絡有望延續。

面對波動加劇的高檔震盪格局，平衡凱基雙核收息ETF（00981T）以股3債7的配置，提供兼顧投資效率又能相對穩定輸出收益的新選擇。債券部位鎖定全球BBB級債打造票息收益來源，股票部位則著眼台股市場，瞄準市值前25強企業打造成長引擎，成為投資人希望透過資產、區域的適度分散，達成相對穩健配置的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

凱基 配息 ETF

延伸閱讀

7月首波非投等債券除息潮來了 00989B 迎首次除息配0.082元 年化9.5%

鎖定「短天期＋高票息」 非投等債ETF 00990B明掛牌

非投資級債 人氣增溫

玉山00988B平均票面利率近10%！最新配息0.157元創新高

相關新聞

四貸同堂只是冰山一角 民眾槓桿「跨業堆疊」更恐怖

全民瘋台股卯力開足槓桿，連中央銀行總裁楊金龍都表憂心，不過，比起「四貸同堂」、「六貸同堂」，還有一個外界尚未注意到的是民眾的槓桿在金融三業的銀行、證券、保險這三大業別的「跨業堆疊」程度。由於三大業別對於同一借款人的資料無法交流，這已成為最大的風險管理死角。

民眾高點放大槓桿投資台股 違約交割風險更高

中央銀行統計銀行體系的個人理財周轉金近11個月來增加1.741兆，另一方面，證券劃撥存款餘額已突破4兆，迄今以周轉金為首的借款仍在節節上升，顯見在股市日前創下48000史上新高點之際，投資人持續放大槓桿進場投資。資深業界人士示警，民眾高點放大槓桿投資將使違約交割風險更高。

赴烤箱公司法說會後賣股！AI加持股價15元衝破220元 投資達人嘆：血淚經驗

第二家不成功投資的公司，我持股了近四年，卻在拋售二年後錯過了增值10多倍的獲利良機…

定期定額科技基金 不需盲猜美國選戰、聯準會和科技財報

時序進入第3季，美國期中選舉的選情逐漸白熱化，受到通膨影響，市場對美國聯準會的利率決策預期一變再變，企業陸續公布第2季財報及展望，易使股市短線出現較大震盪。統一投信表示，投資人利用定期定額方式布局全球股票，分散投資風險且不需擇時。

施羅德投信：布局全球股債與可轉債分散波動

美國科技股近日震盪加劇，再度提醒投資人評價過高與市場過度集中的風險。隨著市場波動升溫，台灣投資人資金配置也悄悄出現轉變。根據碁石智庫統計境外基金2026年以來截至5月底的資金流向，台灣資金淨流入多元資產基金的金額已達78.67億美元（約新台幣2,500億元），相對5月股票及債券資產同步面臨資金流出，逆勢吸金的多元資產基金突顯投資人對分散風險及穩定收益需求升溫。

新市場體制逐步成形 瑞銀資產管理：新興市場債券重返資產配置焦點

全球金融市場正邁入新的市場體制，投資人也面臨重新檢視資產配置策略的重要時刻。過去十多年來，由超低利率、低波動環境以及美國股市強勁表現所主導的投資格局，正逐步被新的市場環境所取代。瑞銀資產管理表示，當前市場面臨股市估值差異擴大、全球利率走勢分化、景氣循環更難預測，以及人工智慧等創新科技快速發展等變化，促使投資人重新思考投資組合中的風險與回報來源。在此背景下，新興市場債券憑藉具吸引力的收益水準、穩健的基本面以及分散投資效益，再度成為全球資產配置的重要焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。