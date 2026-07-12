兆豐ETF 00911除息 7月15日前買進可參與收益分配

全球半導體產業迎來歷史性多頭盛宴！受惠於全球晶片景氣強勁回升，加上生成式AI技術正式從「創新想像」邁向「產業落地」，AI優質營運直接反映在美股表現上。兆豐洲際半導體（00911）所追蹤的「洲際半導體指數（NYSE Semiconductor Index）」，今年以來累計已逾一倍，績效不僅大幅領先大盤、更超越費城半導體指數，彰顯出頂尖晶片霸主的長線爆發力。兆豐洲際半導體ETF（00911）除息交易日定於7月16日，想要參與這次除息行情的投資人，最後買進日為7月15日。

兆豐洲際半導體ETF（00911）經理人詹佳峯表示，洲際半導體指數今年以來的亮眼表現，核心在於其精準聚焦「高運算科技」與「完整AI生態鏈」的成分股優勢。該指數一網打盡半導體製程設備與材料、晶圓代工封測、記憶體製造，以及核心處理器與IC設計等關鍵產業鏈；透過嚴謹的指數篩選機制，將資金精準配置於兼具長線成長動能的產業龍頭，會是投資人全面參與科技爆發期的「標配」工具。

展望後市，AI新時代的核心受惠企業成長主旋律並未改變。兆豐洲際半導體研究團隊指出依據世界半導體貿易統計組織（WSTS）最新樂觀預估，2026年全球半導體市場規模將直接推升至1.51兆美元，較去年增長接近九成，受惠於AI晶片與記憶體「雙引擎」強力驅動，是全球半導體產值首次突破1兆美元歷史大關，而2027年則有機會達到1.91兆美元。美股半導體板塊長線趨勢看好，但短線不免隨市場情緒波動，投資人若想全方位掌握AI巨頭的科技成長優勢，不妨評估採取「定期定額」或「分批布局」策略，在多頭行情中分散時間風險，穩健擴大科技核心資產。

兆豐投信提醒，指數殖利率不代表基金配息率，且基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異外，亦須留意ETF公布配息率後，市場搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，或將影響股息稀釋，投資人在佈局ETF時亦可將前揭條件納入評估依據。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。