高含「積」量 ETF 押寶優選

台股近期盤面輪動快速，選股難度大增，如不想單押個股，選擇高含「積」量ETF切入也可以輕鬆掌握台積電本周法說行情。如號稱「小台積」的富邦科技ETF（0052），台積電權重高達64.8%；而若從過往績效來看，新光臺灣半導體30 ETF今年來上漲90.6%最出色。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，在AI硬體需求持續升溫、先進製程與先進封裝需求強勁帶動下，第3季台股科技股基本面仍具支撐，市場焦點將轉向6月營收表現及重量級法說會，AI資本支出展望仍是重要觀察指標。若短線因評價面或獲利了結出現震盪，可視為中長期多頭趨勢中的正常整理。

洪珮甄指出，全球科技大廠持續擴大AI基礎建設投資，帶動高效能運算、先進製程、先進封裝及高速傳輸需求成長。晶圓代工廠也將資源投入高附加價值應用，成熟製程則受惠PMIC、功率元件及高速光通訊需求回升，帶動供需結構改善。

新光臺灣半導體30 ETF經理人黃鈺民認為，半導體產業涵蓋具漲價缺貨題材的記憶體、先進封裝，因具強勁基本面優勢，預料仍是第3季漲升主軸；IC設計、IP與ASIC方面，AI代理時代絕對少不了利基IC設計股。

台新投信建議，現階段股市波動加大，避免過度追逐個股短線行情，不妨持有半導體ETF作為布局核心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。