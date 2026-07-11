本周 ETF 成交前十大竟然沒有0050！這檔分割後日均量飆65.1萬張最高

上周台股下跌3.0%，不過ETF成交依然熱絡。日均量最高的是「1拆24」、7月7日才恢復交易的群益臺灣加權正2（00685L），分割後變身最便宜的台股正2ETF，日均量飆到65.1萬張。其次是主動統一升級50（00403A），有26.6萬張。第三名是元大台灣50正2（00631L），有25.5萬張，

成交日均量第四至十名ETF分別為主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、元大台灣50反1（00632R）、主動凱基台灣（00407A）、凱基台灣TOP50（009816），以及主動統一全球創新（00988A）。第四名的主動統一台股增長日均量逾20萬張，五至十名日均量都逾11萬張。成交量前十大主動ETF占六檔，主動統一全球創新是唯一的非台股ETF。值得留意的是，元大台灣50（0050）日均量8.8萬張，落居第11名。

國泰主動動能高息ETF（00400A）經理人梁恩溢表示，台股大盤在結構上明顯集中於AI產業，加上近期的波動錯綜複雜，美國利率政策、地緣政治與AI估值擔憂時刻牽動台股走勢，使目前大盤短期表現較為敏感。不過，在AI伺服器、先進製程、CoWoS先進封裝等長線成長題材支撐下，企業獲利動能仍具韌性，預期台股回檔幅度相對有限，中長期仍維持偏多格局。

野村投信指出，加權指數進入高檔區間後，指數水準非絕對重點，企業獲利潛力才是未來表現能勝出的關鍵。因此，下半年投資台股透過主動選股尋求新投資機會至關重要。展望未來，在AI浪潮推進下，面對台股高檔整理，建議採取主動且均衡的配置策略。透過專業台股團隊動態調整產業比重、彈性因應突發風險，方能以理性且穩健的步伐，著眼台股下半年行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。