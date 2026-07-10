海外股票ETF投資熱度升溫 連12周創高

受美國非農就業低於預期帶動，市場下修聯準會今年進一步升息的預期，令風險情緒回穩，吸引投資人持續湧進海外股票ETF，帶動海外股ETF受益人連12周創高，總人數突破250萬人。觀察125檔海外股ETF近一周受益人數變化，有39檔受益人數維持上升，其中以美股ETF最受青睞，而群益美國科技巨頭（009824）、群益標普500分別增加26,361人、12,582人，是近一周唯二增加破萬人的海外股ETF，人氣最旺。

群益投信美股ETF研究團隊分析，過往牛市終結成因多為經濟衰退、通膨上升、缺乏基本面等，與目前美國經濟穩健、企業獲利偏強明顯不同。隨著AI熱潮持續增溫，美國作為全球AI創新領頭羊，將是最能受惠AI超級周期的市場之一，市場更上調標普500指數今年第2季各產業預估獲利，顯示企業基本面具支撐，美股增長可期。有意參與美股成長行情的投資人，可同時擁抱科技巨頭主題與標普500指數相關ETF，以掌握美股多頭雙動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。