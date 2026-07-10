大怒神成市場短期常態 主動式ETF也踢鐵板

一天之內上下巨幅震盪的大怒神行情，近期已成台股的家常便飯，動輒出現千點高低差距，短線操作獲利不易。近月台股加權股價指數漲幅1.45％，主動式台股ETF就算是排名前十強，價格多數還是走跌。

從近1月主動式台股ETF績效十強榜單來看，現在市場真很難做。在入榜的前十強中，只有3檔維持正報酬，其餘7檔下跌，若對比大盤1.45%的漲幅，則僅有1檔成功超越大盤，當前行情的巨幅震盪，即使是專業基金經理人主動選股，在短線震盪操作中想要穩贏大盤，仍是難度極高的挑戰。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，台股基本面的長線支柱未動搖，加上今年大盤在大漲後，整體台股本益比仍維持在區間中下緣的18倍，顯示台股後勢仍具巨大估值上修空間，建議投資入可利用大盤修正時期，擇時擇優步局具有長期競爭優勢公司。

陳沅易分析，大盤預期將維持高檔震盪偏多的強勢格局，在操作策略上，由於指數已處於高位，投資人應避免情緒性盲目追高，建議採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。

近一月主動式台股ETF績效。資料來源／CMONEY

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。