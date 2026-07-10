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玉山00988B平均票面利率近10%！最新配息0.157元創新高

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
玉山嚴選非投債ETF（00988B）在7月即將迎接第三次配息。圖／AI生成
玉山嚴選非投債ETF（00988B）在7月即將迎接第三次配息。圖／AI生成

近期受聯準會政策動向與科技股估值修正影響，全球主要股市近期自高點拉回，市場震盪加劇，資金布局重心也逐步轉向具穩定收益優勢的固定收益商品，讓具有配息優勢的非投資級債券ETF再度受到市場的青睞。

玉山嚴選非投債ETF（00988B）平均票面利率達9.8%，在7月即將迎接第三次配息，根據最新配息公告，本次配息金額相較前次再上一層樓，每單位配發0.157元，創下歷史新高。

若投資人想參與配息，可留意最後買進日為7月15日，7月16日除息日，8月7日配息發放日。除了配息之外，眼見今年聯準會降息機率下滑，宜布局存續期間較短之商品，而00988B的平均存續期間僅1.93年，對於利率變動的敏感度低於長天期債券，亦即受到殖利率波動影響度低。

由於00988B主要以美國企業為投資主軸，搭配成熟經濟體的債券配置，並鎖定票息在7.5%以上之標的，配息狀況可望較具競爭力，並在高利率及波動環境下，具備月月有收益的投資吸引力，讓投資人的資金運用更有彈性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 00988B玉山嚴選非投債

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