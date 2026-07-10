債券 ETF 配息率 放閃

美股、台股高檔震盪，保守型資金將投資目光望向債券市場。正值除權息旺季，有56檔債券ETF陸續在7月配發債息，預估年化配息率達6%以上的債券ETF，以非投等債為大宗，包括台新美國非投等債（00989B）、玉山嚴選非投等債（00988B）都有逾9.4%的年化配息率，第一金優選非投債、平衡凱基雙核收息也以逾7.9%緊跟在後。

法人分析，近來市場屢有雜音，包括Meta計畫出租算力、市場預期美國聯準會（Fed）年底前降息機率走低，影響投資人高檔持股信心，具備對沖波動風險特色的債券族群，成為資金避風港。

全球整體債券基金近一周淨流入金額從166億美元，跳升至291億美元，投資級債與非投等債基金淨流入金額也近乎翻倍，分別從90億美元躍增至172億美元，以及從18億美元跳增至34億美元。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，主計總處上修台灣GDP至9.6%，創16年新高，受惠AI伺服器需求帶動，預期下半年台灣出口動能仍將暢旺，支撐台股今明兩年企業獲利成長持續上修，台股基本面長多格局未變。不過近期市場雜音引發市場去槓桿化效應，指數波動有高機率持續，短期資金有從高估值族群挪移到相對低基期族群的現象，類股輪動加速下，建議投資人避免重押單一族群。

以股債平衡配置取代重押單一資產，具備息收優勢的BBB級債，以及擁有訂單能見度護體的台股大市值企業，有機會兼顧債息收益需求與台股成長潛力，助攻投資人提升投資組合配置的多元性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。