台股高息 ETF 抗震贏家

台股在創高後進入高檔震盪格局，連帶影響台股ETF表現。觀察近一周市場人氣熱絡、成交量逾萬張的26檔台股ETF中，績效前五名包括群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30、元大高股息、FT臺灣永續高息、國泰永續高股息等，都是高息型產品。

法人分析，高息資產穩健抗震的特性有助抵禦金融市場的波動度，在震盪市況下為資金避風港選項之一。整體來看，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股中長期表現仍看佳。不過隨著評價面走高，股市波動難免，而台股高息ETF因可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是穩健型投資者可多加善用的工具。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，受到聯準會官員對利率走向仍存分歧、科技股承受獲利了結壓力，也讓近日台股隨美股回檔而波動加劇，市場投資氣氛略顯觀望。不過整體來看，在AI需求仍保持強勁下，台灣匯集眾多全球重要的AI技術與零組件供應商，仍可望續享產業成長利多，中長期表現仍值關注。

惟短期在資金輪動快速下，建議穩健型投資人可將部分資金分散配置到其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股，以平衡投資組合風險，如選取在金融股擁有較高配置比重的高息ETF，除掌握股息來源，也可順勢做到產業多元配置。

大華優利高填息30ETF經理人郭修誠表示，隨著全球AI伺服器需求持續火熱，加上金融股今年獲利與股利發放亮眼，台股在第3季開局首日即迎來多頭資金強力支撐。

雖然近日拉回修正，展望下半年，金融板塊仍可望扮演核心要角，同時AI供應鏈也具動能，在AI PC與高階伺服器出貨動能加溫下，看好AI產業鏈後續表現。下半年台股基本面與資金面都處正向，建議投資人可逢低布局。

高息ETF透過特定選股策略，讓投資人能同時追求資本利得與定期現金流。法人提醒，除了淨值的成長考量之外，除完息之後還要能夠填息，投資人才算是真正賺到。

想要穩定配息，被動式ETF比重高一點，想要賺股息也賺價差，那就主動式ETF多一點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。